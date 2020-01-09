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09 января 2020, четверг, 15:21 18
Австралия 2020-01-09T15:27:30+02:00
Українські Новини
В Австралии ожидают новую волну лесных пожаров

В Австралии ожидают новую волну лесных пожаров

Елизавета Кесельман
Австралия, Пожары, Катаклизмы, пожары в Австралии
Пожар в Австралии. фото: Twitter/Fenerbahce_EN
Пожар в Австралии. фото: Twitter/Fenerbahce_EN

После масштабных лесных пожаров в Австралии, которые унесли жизни более полмиллиарда животных, власти континента опасаются усиления жары и новой волны лесных пожаров. Об этом заявил глава местного ведомства по чрезвычайным ситуациям Эндрю Крискп в четверг, 9 января, передает Deutsche Welle.

Отмечается, что в ближайшие 12 - 36 часов в штате Виктория на юго-востоке страны ожидается очень опасная и динамичная ситуация. 

В связи с ожидаемым 10 января новым усилением жары власти штата продлили режим природной катастрофы еще на два дня. В ряде районов Виктории ожидается "экстремальная ситуация". Министр штата по делам полиции Лиса Невилл предостерегла население от переоценки последствий недавних дождей. По ее словам, пожары продолжают расширяться.

Также власти Виктории распорядились о новой эвакуации населения.

"Если поступит указание уезжать, то вы должны уехать. В этих населенных пунктах оставаться опасно. Мы не можем гарантировать вашей безопасности", - сказал глава правительства Виктории Дэниэл Эндрюз в телеобращении к народу 9 января.

Глава правительства вновь призвал жителей прибрежного города Маллакута готовиться к эвакуации. Здесь из-за пожаров недавно оказались заблокированными тысячи людей. Многие из них были эвакуированы военными на кораблях.

 "Мы находимся лишь в самом начале того, что станет поистине проблемным летом", - сказал премьер штата Виктории.

Опустошительные лесные пожары в Австралии бушуют с сентября. Огонь уничтожил уже 10,3 млн га - территорию, сравнимую по размерам с Ирландией или Южной Кореей. Жертвами пожаров стали не менее 27 человек. 2019 год стал самым жарким в Австралии за все время погодной статистики.

Как сообщали Українські Новини, в Австралии из-за засухи отстреляют 10 тысяч верблюдов.

Также власти Австралии подозревают сорок несовершеннолетних в инициировании лесных пожаров всего континента.

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