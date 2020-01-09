Літак з українськими експертами приземлився в Ірані: склад групи

Літак з українськими експертами приземлився в Тегерані (Іран), щоб розслідувати катастрофу українського літака МАУ.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"9 січня в 3:30 літак Іл-76 ВСУ з експертної та пошуково-рятувальної групами на борту здійснив посадку в аеропорту р. Тегеран Ісламської Республіки Іран", - сказано в ньому.

Міністерство внутрішніх справ зазначає, що в Іран прибули 45 українських фахівців, серед них 15 рятувальників, 4 слідчого і 3 експерта МВС, вони будуть допомагати розслідувати причини аварії Boeing 737.

Як повідомляли Українські Новини, західні спецслужби назвали попередньою причиною аварії Boeing-737-800 української компанії МАУ в Ірані технічну несправність.

Також українським авіакомпаніям були заборонені польоти в повітряному просторі Іраку. А німецька авіакомпанія Lufthansa, вже завтра, 9 січня знову відновить прямі авіарейси в Тегеран де сьогодні відбулося катастрофу українського літака Boeing-737.

Тим часом Україна почала перевірку забезпечення льотної діяльності авіакомпанією "Міжнародні авіалінії України", а 9 січня оголошено в Україні днем жалоби за загиблими у катастрофі в Ірані.