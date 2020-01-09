В Украине 9 января объявлено днем траура по погибшим в катастрофе в Иране

Муж Юлии Сологуб рядом с ее портретом. Facebook/ Владимир Рунець

Муж Юлии Сологуб рядом с ее портретом. Facebook/ Владимир Рунець

Сразу после известий о катастрофе с самолетом авиакомпании МАУ Президент Владимир Зеленский отменил свой визит в Оман и вернулся в Украину и вскоре после рабочего совещание по вопросам катастрофы самолета МАУ в Иране и объявил 9 января 2020 днем ​​траура.

Об этом он сказал в своем видеообращении, соответствующий указ уже опубликован на сайте главы государства.

В этот день на зданиях должны быть приспущены государственные флаги Украины, отменяются развлекательные мероприятия и вносятся изменения в программы теле- и радиопередач.

"В связи с трагедией, которая произошла вследствие катастрофы пассажирского самолета частного акционерного общества "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" 8 января 2020 года в Исламской Республике Иран и привела к многочисленным человеческим жертвам, с целью чествования памяти погибших постановляю объявить в Украине 9 января 2020 года днем траура", - говорится в сообщении Офиса президента.

Родственникам погибших граждан Украины оказывается психологическая помощь. Также проводится сбор их ДНК. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

Также Зеленский сообщил, что 9 января телефону поговорить с президентом Ирана.

"Сегодня я проведу телефонный разговор с Президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинской Боинга-737", - сказал он.

Также в Украине будет проведены внеплановые и полные проверки состояния безопасности полетов МАУ и других отечественных авиакомпаний.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский также отметил, что тема с катастрофой Боига-737 не повод для хайпа.

Напомним, самолет Минобороны с группой экспертов вылетел в Иран для расследования катастрофы.