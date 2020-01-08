СМИ опубликовали вывод западных спецслужб о возможной причине крушения Boeing-737

Западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадских структурах.

Так, сообщается, что катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появились предположения, что его могли сбить.

Однако, как пишет издание, источник отметил, что, по предварительной оценке западных спецслужб, самолет не сбивали, а он разбился из-за технической неисправности.

"Есть свидетельства того, что один из двигателей реактивного самолета перегрелся", - сказал источник.

Как сообщали Українські Новини, украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака.

А немецкая авиакомпания Lufthansa, уже завтра, 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737.