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08 января 2020, среда, 23:27 327
Общество 2020-01-09T00:15:01+02:00
Українські Новини
СМИ опубликовали вывод западных спецслужб о возможной причине крушения Boeing-737

СМИ опубликовали вывод западных спецслужб о возможной причине крушения Boeing-737

Анна Рудык
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Падение самолета, Крушение самолета
Место крушения Boeing 737. Фото: Ethiopian Airlines
Место крушения Boeing 737. Фото: Ethiopian Airlines

Западные спецслужбы назвали предварительной причиной крушения Boeing-737-800 украинской компании МАУ в Иране техническую неисправность. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в канадских структурах.

Так, сообщается, что катастрофа произошла в момент, когда иранские военные обстреляли из ракет американские военные базы в Ираке, поэтому появились предположения, что его могли сбить.

Однако, как пишет издание, источник отметил, что, по предварительной оценке западных спецслужб, самолет не сбивали, а он разбился из-за технической неисправности.

"Есть свидетельства того, что один из двигателей реактивного самолета перегрелся", - сказал источник.

Как сообщали Українські Новини, украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака

А немецкая авиакомпания Lufthansa, уже завтра, 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737.

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