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08 января 2020, среда, 22:00 116
Мир 2020-01-08T22:15:01+02:00
Українські Новини
Немецкие авиалинии Lufthansa возобновляют рейсы в Тегеран

Немецкие авиалинии Lufthansa возобновляют рейсы в Тегеран

Елизавета Кесельман
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Крушение самолета, Авиалинии, Международные авиалинии Украины, Немецкая авиакомпания Lufthansa
Фото: Lufthasa.com
Фото: Lufthasa.com

После того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США, авиакомпании начали массово отменять рейсы в Ирак и Иран. Но немецкая авиакомпания Lufthansa, уже завтра, 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737. Об этом передает издание Welt.

В авиакомпании объяснили, что аэродром Тегерана открыт и нет никаких ограничений безопасности для подъездного пути и зоны вокруг аэропорта. Также отмечается, что рейс дочерней авиакомпании Lufthansa Austrian Airlines вылетит поздно вечером.

Вместе с тем, уточняется, что все самолеты концерна и впредь будут облетать Иран и Ирак.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Также Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Кроме того, Кабмин определил украинскую поисково-спасательную группу, которая сегодня вечером вылетела в Иран.

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