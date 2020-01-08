Немецкие авиалинии Lufthansa возобновляют рейсы в Тегеран

После того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США, авиакомпании начали массово отменять рейсы в Ирак и Иран. Но немецкая авиакомпания Lufthansa, уже завтра, 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737. Об этом передает издание Welt. В авиакомпании объяснили, что аэродром Тегерана открыт и нет никаких ограничений безопасности для подъездного пути и зоны вокруг аэропорта. Также отмечается, что рейс дочерней авиакомпании Lufthansa Austrian Airlines вылетит поздно вечером. Вместе с тем, уточняется, что все самолеты концерна и впредь будут облетать Иран и Ирак. Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ. Также Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране. Кроме того, Кабмин определил украинскую поисково-спасательную группу, которая сегодня вечером вылетела в Иран.