Немецкие авиалинии Lufthansa возобновляют рейсы в Тегеран

В авиакомпании объяснили, что аэродром Тегерана открыт и нет никаких ограничений безопасности для подъездного пути и зоны вокруг аэропорта. Также отмечается, что рейс дочерней авиакомпании Lufthansa Austrian Airlines вылетит поздно вечером.

Вместе с тем, уточняется, что все самолеты концерна и впредь будут облетать Иран и Ирак.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Также Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Кроме того, Кабмин определил украинскую поисково-спасательную группу, которая сегодня вечером вылетела в Иран.