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08 января 2020, среда, 22:37 133
Кабмин 2020-01-08T22:45:16+02:00
Українські Новини
С завтрашнего дня украинским самолетам запрещены полеты и над Ираком, - Гончарук

С завтрашнего дня украинским самолетам запрещены полеты и над Ираком, - Гончарук

Анна Рудык
Крушение самолета, Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Facebook/Алексей Гончарук

После того, как Украина решила прекратить полеты воздушных суден в Иран, украинским авиакомпаниям были запрещены полеты в воздушном пространстве Ирака. Об этом сообщает премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

Так, Гончарук сообщил, что запрет государственной авиационной службы вступает в силу с 00:00 9-го января 2020 года. Он распространяется на всех эксплуатантов воздушных судов, зарегистрированных в Украине.

Также премьер сообщил, что начинается внеплановая проверка "обеспечения летной деятельности, поддержания летной пригодности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЧАО "Международные авалинии Украины".

Он добавил, что также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

Как сообщали Українські Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Тем временем немецкая авиакомпания Lufthansa, уже завтра, 9 января вновь возобновит прямые авиарейсы в Тегеран, где сегодня произошло крушение украинского самолета Boeing-737.

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