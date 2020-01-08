подписаться на рассылку
23.45 24.3
25.8 26.8
˟
  • Новости
  • Политика
  • Украина начала проверку обеспечения летной деятельности МАУ, - Гончарук
08 января 2020, среда, 21:11 1053
Политика 2020-01-08T21:17:02+02:00
Українські Новини
Украина начала проверку обеспечения летной деятельности МАУ, - Гончарук

Украина начала проверку обеспечения летной деятельности МАУ, - Гончарук

Влада Билоус
Влада Билоус
Крушение Boeing-737 МАУ в Иране, МАУ, Кабмин, Алексей Гончарук

Украина начала проверку обеспечения летной деятельности авиакомпанией "Международные авиалинии Украины".

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины", - написал премьер.

Он отметил, что также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

Премьер также отметил, что Украина готова расследовать причины авиакатастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса.

Больше новостей о: Крушение Boeing-737 МАУ в Иране МАУ Кабмин Алексей Гончарук

Новости
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
Немецкие авиалинии Lufthansa возобновляют рейсы в Тегеран 22:00
Трамп обратился к нации после ударов Ирана по авиабазам и заявил о новых санкциях 21:46
На Донбассе боевики ранили двоих бойцов ВСУ 21:37
Киев стал вторым рекомендуемым городом для посещения в 2020 году 21:14
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Авиакатастрофа Boeing-737 - украинским авиакомпаниям запретили полеты и над Ираком: онлайн трансляция 22:12 Обновляется
больше новостей
Сивохо назвал возможного посредника для урегулирования ситуации на Донбассе 20:59
Скандальный рождественский экспресс не доехал до "Борисполя": новый поезд сломался на полпути 17:18
Зеленский срочно возвращается из Омана из-за авиакатастрофы МАУ 09:04
Сегодня православные христиане отмечают Рождество Христово: история и традиции 05:00
Место крушения самолета МАУ в Иране. Фото: @isna_farsi
Появились первые фото и видео крушения самолета МАУ в Иране 08:26
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok