Украина начала проверку обеспечения летной деятельности МАУ, - Гончарук

Украина начала проверку обеспечения летной деятельности авиакомпанией "Международные авиалинии Украины".

Об этом премьер-министр Алексей Гончарук написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Начинаем внеплановую проверку обеспечения летной деятельности, поддержания летной годности воздушных судов, выполнения технического обслуживания авиационной техники и системы управления безопасностью полетов ЗАО "Международные авиалинии Украины", - написал премьер.

Он отметил, что также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний.

Премьер также отметил, что Украина готова расследовать причины авиакатастрофы в соответствии с нормами международного права, в частности, Чикагской конвенции.

Как сообщали Українськi Новини, Украина и Иран договорились координировать действия для выяснения причины крушения МАУ.

Украина решила с 9 января прекратить полетывоздушных судов украинских авиакомпаний в Иран до выяснения причин крушения самолета МАУ в Тегеране.

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство по факту крушения самолета МАУ в Иране по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, что привело к гибели людей) Уголовного кодекса.