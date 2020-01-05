Оприлюднено рейтинг найкращих серіалів 2019 року за версією BBC Culture

Довгі різдвяні вихідні, на вулиці холодно а хочеться домашнього затишку і відпочинку від суєти, може стати відмінним часом для перегляду нових серіалів, на які не вистачало часу протягом року.

BBC Culture оприлюднив рейтинг найкращих серіалів 2019 року:

Флібег (Fleabag) Дивні дива (Stranger Things) Роки (Years and Years) Темний кристал (The Dark Crystal: Age of Resistance) Чорнобиль (Chernobyl) Коли вони побачать нас (When They See Us) Спадкоємці (Succession) Кінь БоДжек (BoJack Horseman) Вартові (Watchmen) Темрява (Dark) Матрьошка (Russian Doll) Пастка (Trapped) Статус справ (State of the Union) Мисливець за розумом (Mindhunter) Дівчата з Деррі (Derry Girls) Шіттс-крік (Schitt's Creek) Неймовірне (Unbelievable)

Нагадаємо, Netflix послідував прикладу HBO і випустив серіал про долю українського "Івана Грозного".

Раніше Netflix спільно з WWF випустили унікальний серіал, в якому показали Україну. серіал "Чорнобиль" став найбільш рейтинговим серіалом всіх часів, значно обігнавши "Гру престолів"

Тим часом, був оприлюднений топ-10 серіалів за вибором українців в 2019.