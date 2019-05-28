Сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов"

Исторический мини-сериал сериал "Чернобыль" от телеканала HBO, описывающий Чернобыльскую катастрофу в Украине, стал самым рейтинговым телевизионным сериалом крупнейшей в мире базы данных о кинематографе IMDb в истории, сообщает Forbes.

"Чернобыль" экранизирует "истинную историю одной из худших техногенных катастроф в истории и рассказывает о храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы". Мини-сериал сосредоточен на масштабе катастрофы на атомной станции, которая произошла в Украине в апреле 1986 года, раскрывая, как и почему это произошло, и рассказывая истории героев, которые сражались и погибли.

Десять лучших сериалов всех времен по данным сайта на данный момент выглядит следующим образом:

"Чернобыль" (9,7 - 52 000 голосов)

"Планета Земля II" (9,5 - 71 000 голосов)

"Братья по оружию" (9,5 - 317 000 голосов)

"Планета Земля" (9.4 - 147.000 голосов)

"Мне плохо" (9.4 - 1 200 000 голосов)

"Игра престолов" (9,4 - 1 500 000 голосов)

"Наша Планета" (9.4 - 10 000 голосов)

"Прослушка" (9.3 - 244 000 голосов)

"Космос" (9,3 - 95 000 голосов)

"Голубая планета" (9,3 - 19 000 голосов)

В двадцатку лучших также вошли "Рик и Морти", "Сопрано", "Аватар", "Последний маг" и "Шерлок". В топ-50 можно встретить "Светлячок", "Черное зеркало", "Сайнфелд", "Друзья" и другие.

Всего в списке лучших сериалов всех времен - 250 картин.

Как сообщали Українські Новини, Netflix и WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали и Украину. Также НВО показал первый трейлер сериала "Чернобыль" про катастрофу на ЧАЭС. Позже HBO опубликовал первые кадры сериала "Чернобыль".