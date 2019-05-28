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28 мая 2019, вторник, 17:28 86
Шоу-бизнес 2019-05-28T17:29:13+03:00
Українські Новини
Сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов"

Сериал "Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом всех времен, значительно обогнав "Игру престолов"

Постер сериала
Постер сериала "Чернобыль". Фото: Википедия

Исторический мини-сериал сериал "Чернобыль" от телеканала HBO, описывающий Чернобыльскую катастрофу в Украине, стал самым рейтинговым телевизионным сериалом крупнейшей в мире базы данных о кинематографе IMDb в истории, сообщает Forbes.

"Чернобыль" экранизирует "истинную историю одной из худших техногенных катастроф в истории и рассказывает о храбрых мужчинах и женщинах, которые пожертвовали собой, чтобы спасти Европу от невообразимой катастрофы". Мини-сериал сосредоточен на масштабе катастрофы на атомной станции, которая произошла в Украине в апреле 1986 года, раскрывая, как и почему это произошло, и рассказывая истории героев, которые сражались и погибли.

Десять лучших сериалов всех времен по данным сайта на данный момент выглядит следующим образом: 

  • "Чернобыль" (9,7 - 52 000 голосов)
  • "Планета Земля II" (9,5 - 71 000 голосов)
  • "Братья по оружию" (9,5 - 317 000 голосов)
  • "Планета Земля" (9.4 - 147.000 голосов)
  • "Мне плохо" (9.4 - 1 200 000 голосов)
  • "Игра престолов" (9,4 - 1 500 000 голосов)
  • "Наша Планета" (9.4 - 10 000 голосов)
  • "Прослушка" (9.3 - 244 000 голосов)
  • "Космос" (9,3 - 95 000 голосов)
  • "Голубая планета" (9,3 - 19 000 голосов)

В двадцатку лучших также вошли "Рик и Морти", "Сопрано", "Аватар", "Последний маг" и "Шерлок". В топ-50 можно встретить "Светлячок", "Черное зеркало", "Сайнфелд", "Друзья" и другие.

Всего в списке лучших сериалов всех времен - 250 картин.

Как сообщали Українські Новини, Netflix и WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали и Украину. Также НВО показал первый трейлер сериала "Чернобыль" про катастрофу на ЧАЭС. Позже HBO опубликовал первые кадры сериала "Чернобыль".

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