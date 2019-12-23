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23 декабря 2019, понедельник, 05:52 8327 Инфографика
Общество 2019-12-23T08:28:44+02:00
Українські Новини
Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе

Выходные на Новый год и Рождество: сколько украинцы будут отдыхать в январе

Таня Войтюк
Выходные, Выходные 2020, Выходные 2019, Подарки, Новый год
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels
Выходные - это возможность провести свободное время с близкими. Фото: pexels

До Нового года и Рождества остались считанные дни и для того, чтобы спланировать идеальные зимние выходные, которые уже определены на 2020 год, нужно знать, сколько они будут длиться. Благодаря этому можно спокойно подготовиться к предстоящим праздникам и просто отдыхать.

О том, сколько украинцы смогут наслаждаться выходными сообщают Українські Новини.

Уже на этой неделе украинцы будут отдыхать в среду, 25 декабря, в связи с празднованием католического Рождества. Кроме того, нерабочими днями будут 30 декабря понедельник и 31 декабря вторник.

В связи с празднованием Нового года-2020, Кабмин внес коррективы в график работы государственных учреждений – отработка за вторник 31 декабря переносится на субботу 28 декабря. Это предусмотрено 73 статьей Кодекса законов о труде, а также распоряжением Кабмина "О переносе рабочих дней в 2019 году"

Первый день Нового 2020 приходится на среду, Сочельник празднуется на следующей неделе января – в понедельник, а Рождество Христово приходится на вторник. Все будут отдыхать 1 января и 7 января, а учитывая выходные дни, украинцы будут отдыхать в январе 10 дней.

На Святвечер 6 января в Украине будет официальный выходной. Поэтому украинцы будут отдыхать три дня подряд и рабочую неделю начнут в среду 8 января. Впрочем, дополнительный день для отдыха придется отработать. Поэтому, суббота, 11 января будет рабочей.

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