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  • Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного"
24 октября 2019, четверг, 21:39 38
Жизнь 2019-10-24T21:46:46+03:00
Українські Новини
Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного"

Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного"

Украина, Сериал, Трейлер, HBO, Netflix

Сериал от британского HBO "Чернобыль" произвел фурор среди зрителей и критиков за очень короткое время. Американская стриминговая компания Netflix решила пойти путями своего британского коллеги и создали сериал об известном украинце.

Трейлер сериала опубликовали на You-Tube канале стримингового сервиса Netflix.

Сюжет завязан вокруг событий, которые развиваются во времена СССР. В центре картины предстает украинец Джон, который на родине был известен как Иван Демьянюк. Его признают виновным в нацистских военных преступлениях, а также лишают американского гражданства.

Премьера сериала состоится уже 4 ноября этого года.

Украинца, который родился 3 апреля 1920 года, называли "Иваном Грозным" или же "плачем Собибора" (Собибор – концентрационный лагерь, созданный нацистами в 1942 году, – LifeStyle 24). В 1940 году он стал солдатом Красной Армии, а в 1942 в Крыму попал в плен к немцам.

Через некоторое время судья лишил его американского гражданства, потому что ему показалось, что тот подал ложные показания о военных годах. 1980-е годы стали для Ивана настоящим адом. Его начали обвинять в нацистских преступлениях, за что приговорили в Израиле к семи годам лишения свободы. 17 марта 2012 года украинец умер в доме для престарелых, так и не выйдя на волю с 1980-х годов.

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Netflix опубликовал впечатляющий трейлер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие" про судьбу Джесси Пинкмана. Ранее Netflix совместно с WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали Украину.

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