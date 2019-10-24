Netflix последовал примеру HBO и выпустил сериал про судьбу украинского "Ивана Грозного"

Сериал от британского HBO "Чернобыль" произвел фурор среди зрителей и критиков за очень короткое время. Американская стриминговая компания Netflix решила пойти путями своего британского коллеги и создали сериал об известном украинце.

Трейлер сериала опубликовали на You-Tube канале стримингового сервиса Netflix.

Сюжет завязан вокруг событий, которые развиваются во времена СССР. В центре картины предстает украинец Джон, который на родине был известен как Иван Демьянюк. Его признают виновным в нацистских военных преступлениях, а также лишают американского гражданства.

Премьера сериала состоится уже 4 ноября этого года.

Украинца, который родился 3 апреля 1920 года, называли "Иваном Грозным" или же "плачем Собибора" (Собибор – концентрационный лагерь, созданный нацистами в 1942 году, – LifeStyle 24). В 1940 году он стал солдатом Красной Армии, а в 1942 в Крыму попал в плен к немцам.

Через некоторое время судья лишил его американского гражданства, потому что ему показалось, что тот подал ложные показания о военных годах. 1980-е годы стали для Ивана настоящим адом. Его начали обвинять в нацистских преступлениях, за что приговорили в Израиле к семи годам лишения свободы. 17 марта 2012 года украинец умер в доме для престарелых, так и не выйдя на волю с 1980-х годов.

https://www.youtube.com/watch?v=J8h16g1cVak</p><p>Как " frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, в сентябре Netflix опубликовал впечатляющий трейлер фильма по мотивам сериала "Во все тяжкие" про судьбу Джесси Пинкмана. Ранее Netflix совместно с WWF выпустили уникальный сериал, в котором показали Украину.