подписаться на рассылку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Политика
  • Что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019
14 декабря 2019, суббота, 21:20 48
Политика 2019-12-14T21:23:04+02:00
Українські Новини
Что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019

Что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019

Ярина Вацяк
Игра престолов, Чернобыль, Тайная любовь, Крепостная, ИП Пирогова, Школа. Випускний, Жуки, Ничто не случается дважды, Ранняя пташка, Молодежка, Google, сериалы
Игра престолов. Скриншот: НВО
Игра престолов. Скриншот: НВО

Компания Google традиционно подготовила рейтинги запросов украинцев. Так, первыми в топе среди персон, которых чаще всего искали, оказались Владимир Зеленский и Анастасия Заворотнюк, а купить чаще всего украинские пользователи сети хотели iPhone 11 и автокресла. В то же время самым популярным запросом был последний сезон сериала "Игра престолов", он и возглавил рейтинг поиска сериалов.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

На втором месте в топ-10 сериалов в 2019 году оказался "Чернобыль". Заключает тройку лидеров среди украинских пользователей сети сериал "Тайная любовь.

Топ-10 сериалов 2019 по поиску Google:

  1. Игра престолов 8 сезон
  2. Чернобыль
  3. Тайная любовь
  4. Крепостная
  5. ИП Пирогова
  6. Школа. Випускний
  7. Жуки
  8. Ничто не случается дважды
  9. Ранняя пташка
  10. Молодежка 6 сезон

Как сообщали Українські Новини, украинцев больше всего потрясли утраты российской певицы Юлии Началовой и смерть рэпера Децла.

Кроме того, поисковик Google собрал статистику просмотров за весь 2019 год и обнародовал рейтинг самых популярных запросов во всем мире.

Больше новостей о: Игра престолов Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка Google сериалы

Архив
Новости
Что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019 21:20
Похолодание до -5 и дожди с мокрым снегом: синоптики дали прогноз на воскресенье 21:00
Павел Шеремет. Фото:
Трое фигурантов по делу Шеремета могли быть агентами СБУ при Порошенко, - Кива 20:42
Порошенко выплатил Портнову 3500 гривен за ложь о госизмене 20:17
На Донбассе снайперы обстреляли позиции ВСУ: один воин погиб, еще один ранен 19:49
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Аваков, Богдан и Пристайко пошутили над коренастым охранником Путина на встрече "нормандской четверки" 01:22
Дождь, мокрый снег и похолодание: прогноз погоды на субботу 21:12
Контракт по газу между Украиной и РФ могут подписать до конца года, - Зеленский 01:03
"Динамо" вылетело из Лиги Европы: итоговая турнирная таблица 22:31 Инфографика
больше новостей
Коллекторам запретят угрожать должникам: что нужно знать украинцам 22:53
Суд арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета Кузьменко без права внесения залога 23:27
Импорт электроэнергии из России восстановлено, - СМИ 14:09
Зеленский за ноябрь заработал 28 тысяч гривен 06:15
Сегодня на Софийской площади откроется рождественская ярмарка 10:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok