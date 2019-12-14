Что посмотреть на выходных: топ-10 сериалов по выбору украинцев в 2019

Об этом свидетельствуют данные мониторинга поисковой системы, сообщили в пресс-службе Google Украина.

На втором месте в топ-10 сериалов в 2019 году оказался "Чернобыль". Заключает тройку лидеров среди украинских пользователей сети сериал "Тайная любовь.

Топ-10 сериалов 2019 по поиску Google:

Игра престолов 8 сезон Чернобыль Тайная любовь Крепостная ИП Пирогова Школа. Випускний Жуки Ничто не случается дважды Ранняя пташка Молодежка 6 сезон

Как сообщали Українські Новини, украинцев больше всего потрясли утраты российской певицы Юлии Началовой и смерть рэпера Децла.

Кроме того, поисковик Google собрал статистику просмотров за весь 2019 год и обнародовал рейтинг самых популярных запросов во всем мире.