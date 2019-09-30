Четвертому сезону быть: опубликован тизер нового сезона "Очень странные дела"

Стриминговый сервис "Netflix" показал анонс четвертого сезона одного из самых популярных американских сериалов "Очень странные дела". Ролик появился на YouTube-канале сериала.\r\nВ тизере появляется надпись "Мы больше не в Хокинсе", что говорит о смене основной локации шоу.\r\n"Очень странные дела", или "Загадочные события"— американский научно-фантастический сериал, действие которого разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана.\r\nСериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Стивена Спилберга, Говарда Филлипса Лавкрафта, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСериал получил 31 номинацию на премию "Эмми", в том числе в категории лучший драматический сериал, четыре номинации на премию "Золотой глобус" и завоевал премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале в 2016 году.Как сообщали Українські Новини, BBC Culture составили рейтинг лучших сериалов июля. Среди них: "Очень странные дела", "Пацаны", "Вероника Марс" и другие.