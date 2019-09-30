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30 сентября 2019, понедельник, 21:44 102
Шоу-бизнес 2019-09-30T21:48:13+03:00
Українські Новини
Четвертому сезону быть: опубликован тизер нового сезона "Очень странные дела"

Четвертому сезону быть: опубликован тизер нового сезона "Очень странные дела"

"Очень странные дела". Скриншот: YouTube/Stranger Things

Стриминговый сервис "Netflix" показал анонс четвертого сезона одного из самых популярных американских сериалов "Очень странные дела". Ролик появился на YouTube-канале сериала.

В тизере появляется надпись "Мы больше не в Хокинсе", что говорит о смене основной локации шоу.

"Очень странные дела", или "Загадочные события"— американский научно-фантастический сериал, действие которого разворачивается в 1980-х годах в вымышленном городе Хокинс, штат Индиана.

Сериал наполнен отсылками к поп-культуре 1980-х годов, работам Стивена Кинга, Стивена Спилберга, Говарда Филлипса Лавкрафта, Джона Карпентера, Джорджа Лукаса, Дэвида Линча и другим фильмам и литературным произведениям.

Сериал получил 31 номинацию на премию "Эмми", в том числе в категории лучший драматический сериал, четыре номинации на премию "Золотой глобус" и завоевал премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав в драматическом сериале в 2016 году.




Как сообщали Українські Новини, BBC Culture составили рейтинг лучших сериалов июля. Среди них: "Очень странные дела", "Пацаны", "Вероника Марс" и другие.

Больше новостей о: Сериал Netflix Очень странные дела

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