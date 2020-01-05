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05 января 2020, воскресенье, 05:50 1308 Карта
Жизнь 2020-01-05T06:30:06+02:00
Українські Новини
Ударят морозы до -20: синоптики дали прогноз погоды до конца января

Ударят морозы до -20: синоптики дали прогноз погоды до конца января

Надежда Комендантова
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После аномально теплых осени и первого месяца зимы, у украинцев похоже появился шанс увидеть настоящую зиму. Синоптики прогнозируют резкое похолодание до - 20 после Рождества, а также на Крещение. Пока же в течение ближайшей недели в Украине периодически будет идти снег, часто - с дождем. Температура воздуха немного снизится.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеоцентра, в воскресенье, 5 января,  в Украине будет облачно с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла, в Карпатах 5-10°С мороза.

В Киеве будет облачно с прояснениями, местами небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток 0-2°С тепла.

В понедельник, 6 января, будет снова облачно с прояснениями. В юго-восточных областях и в Крыму умеренный мокрый снег, на остальной территории без осадков. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью в западных и северных областях 1-6°С мороза. На остальной территории ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла, в Карпатах ударят морозы - 5-10°С.

В Киеве будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный и северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4°С мороза, днем 0-2°С мороза.

Во вторник и среду 7-8 января будет преимущественно без осадков, лишь в северных и западных областях небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью 0-6°С мороза, днем от 2°С мороза до 4°С тепла. В Карпатах ночью 5-11°С, днем 2-8°С мороза.

В Киеве небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью 2-4°С мороза, днем 0-2°С тепла.

С четверга, 9 января и 10 января на большей части территории страны мокрый снег и дождь. 12-13 января без осадков.

Температура ночью 0-6°С мороза, днем от 3°С мороза до 3°С тепла, на юге и крайнем западе до 5°С тепла. 

Погода 9 января. Погода 9 января.

В тоже время, согласно прогнозу ТСН, озвученному в видеосюжете, после Рождества в Украину придет резкое похолодание и ударят морозы до -20. 

"Первый месяц зимы был аномально теплым, поэтому настоящая зиса в Украину до сих пор не пришла из-за климатических изменений. Впрочем, суровые морозы все же приближаются: ночная температура начнет существенно снижаться на Рдждество, в горных районах до -20. Прогнозируют морозы и на Крещение.  А вот со снегом по-прежнему не складывается: его по предварительным прогнозам будет не густо. Пока возможет только мокрый, метели будут непродолжительными", - сообщает ТСН.

Напомним, ранее сообщалось, что  уходящий год стал самым теплым в Украине за всю историю наблюдений, в 2019 году средняя температура воздуха в Киеве достигла 10,6 градусов, что на 2,9 градуса выше нормы.

Также синоптики дали прогноз погоды на всю зиму.

Тем временем, в Украину идет циклон Xia, снегопады и похолодание: синоптик предупредила о резкой смене погоды

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