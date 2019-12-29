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29 грудня 2019, неділя, 12:05 10
Зовнішня політика 2019-12-29T12:06:56+02:00
Українські Новини
У Зеленського показали перші фото з обміну полоненими

У Зеленського показали перші фото з обміну полоненими

Валерия Драгомирова
Донбас, ДНР, Фото, Обмін полоненими
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента
Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Сьогодні, 29 грудня, проходить обмін полоненими на КПВВ "Майорське". Прес-служба Офісу Президента опублікувала перші фото з обміну.

Обмін полоненими. Фото: Офіс ПрезидентаОбмін полоненими. Фото: Офіс Президента

Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента підтвердили про початок процесу обміну полоненими.


Раніше повідомлялося, що обмін відбудеться в "сірій зоні", люди будуть пересуватися на автобусах і потім (по закінченню обміну) будуть доставлені в Краматорськ, звідти літаком повинні будуть відправитися в аеропорт Бориспіль.

За інформацією журналістів три автобуси вирушили до місця обміну. У кожному автобусі приблизно перебувають 25 осіб.

Також Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня.

Крім того, Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.

А бразилець, який воював на боці "ДНР" включений в список на обмін полоненими. Суд засудив його до 13 років позбавлення волі.

Тим часом обвинувачені у розстрілі активістів Евромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін.

Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію процесу обміну.

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