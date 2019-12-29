У Зеленського показали перші фото з обміну полоненими

Сьогодні, 29 грудня, проходить обмін полоненими на КПВВ "Майорське". Прес-служба Офісу Президента опублікувала перші фото з обміну. Обмін полоненими. Фото: Офіс Президента Як повідомляли Українські Новини, в Офісі Президента підтвердили про початок процесу обміну полоненими. Раніше повідомлялося, що обмін відбудеться в "сірій зоні", люди будуть пересуватися на автобусах і потім (по закінченню обміну) будуть доставлені в Краматорськ, звідти літаком повинні будуть відправитися в аеропорт Бориспіль.За інформацією журналістів три автобуси вирушили до місця обміну. У кожному автобусі приблизно перебувають 25 осіб.Також Зеленський підтвердив обмін полоненими 29 грудня.Крім того, Тристороння контактна група домовилася про обмін полоненими до Нового року.А бразилець, який воював на боці "ДНР" включений в список на обмін полоненими. Суд засудив його до 13 років позбавлення волі.Тим часом обвинувачені у розстрілі активістів Евромайдана екс-беркутівці є у списках на обмін. Українські Новини ведуть текстову онлайн-трансляцію процесу обміну.