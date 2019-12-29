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  • На КПВВ "Майорское" начался обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция
29 декабря 2019, воскресенье, 11:33 88 Обновляется
Политика 2019-12-29T11:39:58+02:00
Українські Новини
На КПВВ "Майорское" начался обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

На КПВВ "Майорское" начался обмен пленными с Россией: онлайн-трансляция

Надежда Комендантова
обмен пленными, Онлайн-трансляция

Офиса Президента заявил о начале обмена пленными с Россией на контрольно-пропускном пункте "Майорское" в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении Офиса на официальной странице в соцсети Facebook, передают Українськi Новини.

"В Донецкой области на КПВВ "Майорское" начался процесс освобождения удерживаемых лиц", - сказано в нем.

Согласно запущенной онлайн-трансляции, на месте обмена находятся машины от Международного комитета Красного Креста (МККК), автобусы с пленными как от украинской стороны, так и с номерами так называемых "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Также на месте обмена пребывает советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса артист Сергей Сивохо.

Ранее РосСМИ заявили о начале обмена пленными на Донбассе

Обмен пленными. Фото: ОПОбмен пленными. Фото: ОП

Как сообщали Українськi Новини, силы ООС закрыли пункт пропуска "Майорское 29 декабря "по техническим причинам". Вчера 28 декабря в Ивано-Франковской области Президент Владимир Зеленский заявил, что ожидает проведение обмена пленными С "ДНР" и "ЛНР" в формате "всех-на-всех" 29 декабря. Обмен пленными пройдет в "серой зоне" на Донбассе. Ранее Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

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