Обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен, – прокурор

Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен, который состоится 29 декабря 2019 года. Как пишет Громадське, об этом Куцый заявил в субботу во время заседания Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мерам пресечения пяти экс-беркутовцам. Прокуроры попросили изменить меру пресечения бывшим беркутовцам, потому что они находятся в списках на обмен. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находятся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом. На заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов. Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря суд отправил под домашний арест подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана Маринченко. Ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут" за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года. Тем временем, Рябошапка сменил группу прокуроров в деле о расстрелах активистов Евромайдана.