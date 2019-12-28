Обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен, – прокурор

Прокурор Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на Майдане, находятся в списках на обмен, который состоится 29 декабря 2019 года.

Как пишет Громадське, об этом Куцый заявил в субботу во время заседания Киевского апелляционного суда, где проходит рассмотрение апелляционных жалоб на решение суда первой инстанции по мерам пресечения пяти экс-беркутовцам.

Прокуроры попросили изменить меру пресечения бывшим беркутовцам, потому что они находятся в списках на обмен.

Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине, которые находятся под стражей, а также Сергее Тамтуре и Александре Маринченко, которые остаются под круглосуточным домашним арестом.

На заседании суда Куцый зачитал письмо генпрокурора Руслана Рябошапки, в котором он требует освободить обвиняемых из следственных изоляторов.

Как сообщали Українськi Новини, 19 декабря суд отправил под домашний арест подозреваемого в расстреле активистов Евромайдана Маринченко.

Ранее суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно бывшего бойца спецподразделения "Беркут" за причастность к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года.

Тем временем, Рябошапка сменил группу прокуроров в деле о расстрелах активистов Евромайдана.