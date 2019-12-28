Воевавший на стороне "ДНР" бразилец включен в список на обмен пленными, - СМИ

В списки на обмен, который должен состояться 29 декабря, включили бразильца Рафаэля Лусварги, воевавшего на стороне "ДНР".

Об этом сообщили источники "Громадского радио".

По их данным, этой ночью Лусварги повезут к месту, где произойдет обмен.



2 мая 2019 года Павлоградский городской районный суд Днепропетровской области признал гражданина Бразилии виновным в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации и приговорил его к 13 годам лишения свободы.



25 января 2017 Печерский районный суд Киева уже приговаривал Лусварги к этому же сроку. Однако Апелляционный суд Киева отменил это решение в связи с нарушением территориальной подсудности и отправил дело на новое рассмотрение. Далее дело направили в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.

Лусварги освободили из-под ареста зимой 2017 года. Адвокаты сообщали, что он был в списках на обмен, однако украинская власть отказывалась его обменять.



Как сообщали Українські Новини, обвиняемые в расстреле активистов Евромайдана экс-беркутовцы есть в списках на обмен.