Зеленский подтвердил обмен пленными 29 декабря

Президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными должен произойти 29 декабря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Он отметил, что освобождение незаконно удерживаемых украинцев может произойти в воскресенье, 29 декабря, однако до сих пор не завершена процедура верификации списков.

"Должен быть обмен (пленных) завтра. Мы ждем этого. Пока не полностью завершена верификация всех людей", - заявил Зеленский во время общения с журналистами в Ивано-Франковской области.

Как сообщали Українськi Новини, Приморский районный суд Одессы в пятницу, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов.

Трехсторонняя контактная группа договорилась об обмене пленными до Нового года.

Ранее также ТКГ обсудила обмен по принципу "всех на всех": итоги встречи.