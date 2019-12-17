Названа офіційна причина пожежі в одеському коледжі

Загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який останній раз перевіряли п'ять років тому, сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів. Про це повідомив у вівторок на брифінгу начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передають Українські Новини. "За характерними ознаками і за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів", - сказав Бех. Загоряння почалося з кабінету №9 на третьому поверсі. Вилучені з місця події предмети долучені до справи як речові докази. Призначено 63 різних експертизи, включаючи молекулярно-генетичну. Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня ДСНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі. Кількість загиблих у пожежі в одеському коледжі збільшилася до 5, доля 10 осіб залишається невідомою. Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Тим часом Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.