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17 грудня 2019, вівторок, 18:10 8
Силові структури 2019-12-17T18:43:51+02:00
Українські Новини
Названа офіційна причина пожежі в одеському коледжі

Названа офіційна причина пожежі в одеському коледжі

Таня Войтюк
Одеський коледж, Пожежа в Одесі, Одеса, пожежа
Пожежа. Одеса. Фото: Думська
Пожежа. Одеса. Фото: Думська

Загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який останній раз перевіряли п'ять років тому, сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Про це повідомив у вівторок на брифінгу начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передають Українські Новини.

"За характерними ознаками і за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів", - сказав Бех.

Загоряння почалося з кабінету №9 на третьому поверсі. Вилучені з місця події предмети долучені до справи як речові докази. Призначено 63 різних експертизи, включаючи молекулярно-генетичну.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня ДСНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі. Кількість загиблих у пожежі в одеському коледжі збільшилася до 5, доля 10 осіб залишається невідомою.

Також в мережі з'явилося відео початку пожежі, зняте в одному з кабінетів Одеської коледжу. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. Тим часом Володимир Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. А Кабінет Міністрів створив комісію з розслідування пожежі в одеському коледжі і доручив їй відзвітувати про результати до 20 грудня.

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