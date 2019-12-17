Названа офіційна причина пожежі в одеському коледжі

Загоряння в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, який останній раз перевіряли п'ять років тому, сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів.

Про це повідомив у вівторок на брифінгу начальник управління Національної поліції в Одеській області Олег Бех, передають Українські Новини.

"За характерними ознаками і за вилученими з місця події предметами, попередньо можна повідомити, що загоряння сталося через несправність електропроводки або побутових електроприладів", - сказав Бех.

Загоряння почалося з кабінету №9 на третьому поверсі. Вилучені з місця події предмети долучені до справи як речові докази. Призначено 63 різних експертизи, включаючи молекулярно-генетичну.

Як повідомляли Українські Новини, 12 грудня ДСНС завершила пошукову операцію на місці пожежі в одеському коледжі. Кількість загиблих у пожежі в одеському коледжі збільшилася до 5, доля 10 осіб залишається невідомою.