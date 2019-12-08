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08 декабря 2019, воскресенье, 16:45 17
Общество 2019-12-08T16:45:43+02:00
Українські Новини
Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук

Последняя проверка одесского колледжа проводилась 5 лет назад, - Гончарук

Таня Войтюк
Одесса, Одесский колледж, Пожар, Гончарук
Алексей Гончарук в Одессе. Фото: Telegram/Алексей Гончарук
Алексей Гончарук в Одессе. Фото: Telegram/Алексей Гончарук

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что последняя проверка в сгоревшем 6 декабря Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса проводилась 5 лет назад.

Об этом Премьер написал в своем Telegram-канале.

В ходе визита в Одессу Алексея Гончарука с целью почтить память погибших вследствие пожара стало известно, что проверка в колледже не осуществлялась с 2014 года, хотя уже тогда были обнаружены проблемы. 

"Выяснил, что последняя проверка здания колледжа состоялась 5 лет назад - в июне 2014-го. Тогда выявили основные нарушения, а в этом году этого здании не было даже среди приоритетных для проверки! Это совершенно недопустимо!", - написал Гончарук.

Он добавил, что по поручению Президента, до 10 января Правительство проведет полную проверку состояния противопожарной и техногенной безопасности всех детских садов, школ, вузов, общежитий, учреждений здравоохранения, транспортной инфраструктуры. 

Как сообщали Українські Новини, согласно последним данным в пожаре погибло 4 человека.

Напомним, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

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