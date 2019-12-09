Жертв пожара в одесском колледже уже 12: спасатели нашли тела еще двух погибших

В Одессе во время разбора завалов сгоревшего колледжа на Троицкой спасатели нашли еще два тела. Число жертв пожара возросло до 12 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГосЧС, первое тело достали в 00:35, а второе – в 5:15. В больницах до сих пор находятся девять из 30 пострадавших.

На данный момент спасатели уже разобрали конструкции верхней части здания, убрали рухнувшие конструкции из арочного прохода и расчистили внутренний двор колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций. Сейчас продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский объявил в Украине траур по погибшим в Одессе.

А у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.

Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м.