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09 декабря 2019, понедельник, 08:45 363
Общество 2019-12-09T08:46:28+02:00
Українські Новини
Жертв пожара в одесском колледже уже 12: спасатели нашли тела еще двух погибших

Жертв пожара в одесском колледже уже 12: спасатели нашли тела еще двух погибших

Надежда Комендантова
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Погибшие в пожаре, ГосЧС

В Одессе во время разбора завалов сгоревшего колледжа на Троицкой спасатели нашли еще два тела. Число жертв пожара возросло до 12 человек.

Как рассказали в пресс-службе ГосЧС, первое тело достали в 00:35, а второе – в 5:15. В больницах до сих пор находятся девять из 30 пострадавших.

На данный момент спасатели уже разобрали конструкции верхней части здания, убрали рухнувшие конструкции из арочного прохода и расчистили внутренний двор колледжа от припаркованного транспорта и строительных конструкций. Сейчас продолжается разбор конструкций на цокольном этаже.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский объявил в Украине траур по погибшим в Одессе.

А у полиции уже есть двое подозреваемых в деле о смертельном пожаре на Троицкой.

Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. Утром 4 декабря на третьем этаже шестиэтажного учебного корпуса колледжа возник пожар, площадь которого достигла 4 тыс. кв. м. 

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