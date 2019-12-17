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17 грудня 2019, вівторок, 05:55 11
Фінанси 2019-12-17T07:30:03+02:00
Українські Новини
Пенсійний фонд розрахував показник зарплати для пенсії за жовтень

Пенсійний фонд розрахував показник зарплати для пенсії за жовтень

Варвара Горобець
Пенсії, середня зарплата, Пенсійний фонд, Пенсійний фонд України
Пенсії. Фото:
Пенсії. Фото: "Аіф"

У той час як 1 грудня зросли мінімальні пенсії, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні для обчислення пенсії за жовтень 2019 на рівні 9 556 гривень 37 копійок. Про це йдеться в повідомленні фонду у Facebook.

Сума на 224 гривні перевищує показник середньої зарплати за вересень.

Пенсійний фонд щомісяця стверджує показник зарплати для нарахування пенсії. Фото: pfu.gov.uaПенсійний фонд щомісяця стверджує показник зарплати для нарахування пенсії. Фото: pfu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, показник середньої зарплати у вересні становив 9 332 гривні.

У новому році Пенсійний фонд має намір обслуговувати пенсіонерів через мобільний додаток. Крім того, в 2020 очікуються великі зміни в системі соцвиплат.

Пенсійний фонд 2 грудня почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019.

Раніше Зеленський анонсував, що в 2020 році пенсії будуть підвищені на 400-1100 гривень пенсіонерам, яким більше 80 років. Тим часом індексацію пенсій проведуть два рази.

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