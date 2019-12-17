Пенсійний фонд розрахував показник зарплати для пенсії за жовтень

У той час як 1 грудня зросли мінімальні пенсії, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні для обчислення пенсії за жовтень 2019 на рівні 9 556 гривень 37 копійок. Про це йдеться в повідомленні фонду у Facebook.

Сума на 224 гривні перевищує показник середньої зарплати за вересень.

Пенсійний фонд щомісяця стверджує показник зарплати для нарахування пенсії. Фото: pfu.gov.ua

Як повідомляли Українські Новини, показник середньої зарплати у вересні становив 9 332 гривні.

У новому році Пенсійний фонд має намір обслуговувати пенсіонерів через мобільний додаток. Крім того, в 2020 очікуються великі зміни в системі соцвиплат.

Пенсійний фонд 2 грудня почав фінансування пенсій за грудень після того, як перерахував пенсії у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019.

Раніше Зеленський анонсував, що в 2020 році пенсії будуть підвищені на 400-1100 гривень пенсіонерам, яким більше 80 років. Тим часом індексацію пенсій проведуть два рази.