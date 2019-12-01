Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку

Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019, а также анонсировал большие изменения в системе соцвыплат в новом году. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Согласно документу, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн – на 74 гривны. Максимальная пенсия вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Важно заметить, что пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.

Кому пересчитают пенсию с 1 декабря 2019:

Кто претендует на повышенную пенсию. Таблица: Кадровик

У кого пенсии останутся в ранее назначенном размере повышения (надбавки):

Дети войны (66,13 грн). Лица, проживающие в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличивается на 20%). Иждивенцы (150,00 грн - до пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"). Граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы - 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн. Граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы: размеры дополнительной пенсии, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (в размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 г. №1210). Пенсионеры, которые продолжают работать (увеличение пенсии возможно только после увольнения с работы).

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд профинансировал пенсии за ноябрь. А также повысил показатель средней зарплаты для пенсии. Между тем, пенсионные дела уже начали проверять.

Тем временем самостоятельно расчитать размер пенсии поможет инструкция.