подписаться на рассылку
23.8 24.1
26 26.55
˟
01 декабря 2019, воскресенье, 05:59 2862 Список
Финансы 2019-12-01T07:00:20+02:00
Українські Новини
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку

Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку

Пенсия, Минимальная пенсия, Перерасчет пенсий, Пенсионный фонд, Пенсии
Пенсии немного выросли. Фото: censor.net
Пенсии немного выросли. Фото: censor.net

Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019, а также анонсировал большие изменения в системе соцвыплат в новом году. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Соответствующая норма предусмотрена Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2019".

Согласно документу, размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, будет повышен с 1564 до 1638 грн – на 74 гривны. Максимальная пенсия вырастет на 740 грн и составит 16 380 грн.

Важно заметить, что пересчет осуществляется в автоматическом режиме, без обращения пенсионеров в органы Пенсионного фонда.

Кому пересчитают пенсию с 1 декабря 2019:

Кто имеет право на перерасчет пенсии. Таблица: КадровикКто претендует на повышенную пенсию. Таблица: Кадровик

У кого пенсии останутся в ранее назначенном размере повышения (надбавки):

  1. Дети войны (66,13 грн).
  2. Лица, проживающие в горных населенных пунктах (размер пенсии увеличивается на 20%).
  3. Иждивенцы (150,00 грн - до пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании").
  4. Граждане, которые необоснованно подверглись политическим репрессиям и впоследствии были реабилитированы - 54,40 грн, а члены их семей, которые были принудительно переселены, - 43,52 грн.
  5. Граждане, отнесенные к соответствующим категориям пострадавших от Чернобыльской катастрофы: размеры дополнительной пенсии, ежемесячная компенсация семьям за потерю кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы (в размерах, определенных постановлением Кабинета Министров Украины от 23.11.2011 г. №1210).
  6. Пенсионеры, которые продолжают работать (увеличение пенсии возможно только после увольнения с работы).

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд профинансировал пенсии за ноябрь. А также повысил показатель средней зарплаты для пенсии. Между тем, пенсионные дела уже начали проверять.

Тем временем самостоятельно расчитать размер пенсии поможет инструкция.

Больше новостей о: Пенсия Минимальная пенсия Перерасчет пенсий Пенсионный фонд Пенсии

Архив
Новости
Сегодня в двух районах Киева и области начинается перепись населения: как это будет проходить 06:00
Минимальная пенсия выросла на 74 гривны, максимальная – на 740: кто получил прибавку 05:59 Список
Футбол. Фото: Facebook
Жеребьевка Евро-2020: сборная Украины узнала своих соперников 23:55
В Запорожье отец и два сына организовали ОПГ, которое совершила 20 тяжких преступлений 23:13
Зеленский заявил, что в платежках за декабрь цена за газ должна быть снижена 22:31
больше новостей
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
Феминистический марш:
Во Львове мужчины забросали яйцами феминисток, которые вышли на ночной марш за безопасность женщин 21:55
Директор госпредприятия получил месячную зарплату в 1 млн гривен 06:12
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
больше новостей
Ограбление Ощадбанка. Фото: Информатор
В Киеве взорвали и ограбили "Ощадбанк": улица усыпана купюрами, объявлен план "Сирена" 11:13 Дополнено
НАБУ не допускает адвокатов к материалам дела и оказывает политическое давление, – адвокат Бахматюка 16:36
Гончарук предложил платить учителям по количеству учеников в классах 21:07
Зеленский освободил замсекретаря СНБО Кривоноса от исполнения обязанностей председателя рабгруппы по укреплению обороноспособности 20:04
Снегопады и гололедица: в Украине объявили штормовое предупреждение 22:00
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok