В следующем году повышение пенсий будет осуществляться по возрасту, - Зеленский

Об этом он сообщил в программе "Право на власть" на телеканале 1+1, передают Українськi Новини.

"Надо увеличить минимальные пенсии хотя бы тем людям, которым очень тяжело. Мы разработали программу. Мы придумали интересную стратегию повышения пенсии для людей по возрасту. Повысить пенсию сразу всем мы не можем. Мы их разбили на критерии. Анонсирую, что сначала мы сильно повысим, от 400 до 1 100 гривен, пенсионерам, которым 80+", - сказал он.

По его словам, на эти нужды будет выделено около 13 млрд гривен в 2020 году.

"Потом мы хотим снижать этот показатель: 75+, 70+ и дальше. Такой формат", - добавил Зеленский.

Как сообщали Українськi Новини, согласно Закону Украины, выйти на пенсию можно будет в 60, если у вас от 27 лет стажа. Тем временем с 2020 года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение.