Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения

Пенсионный фонд 2 декабря ноября начал финансирование пенсий за декабрь после того, как пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019. Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передают Українські Новини. "2 декабря 2019 Пенсионным фондом согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий", - сказано в сообщении. Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 603,2 млн грн. Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд в скором времени будет назначать пенсионные выплаты по возрасту в Украине автоматически. 1 ноября Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за ноябрь. В прошлом месяце на пенсионные выплаты направлено 563,2 млн гривен. Также в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями оккупированный территорий без регистрации переселенцами. Тем временем, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда.