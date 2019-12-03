Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения

Пенсионный фонд 2 декабря ноября начал финансирование пенсий за декабрь после того, как пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда Украины, передают Українські Новини.

"2 декабря 2019 Пенсионным фондом согласно утвержденному графику начато финансирование пенсий", - сказано в сообщении.

Согласно ему, на пенсионные выплаты направлено 603,2 млн грн.

Как сообщали Українські Новини, Пенсионный фонд в скором времени будет назначать пенсионные выплаты по возрасту в Украине автоматически.

1 ноября Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за ноябрь. В прошлом месяце на пенсионные выплаты направлено 563,2 млн гривен.

Также в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями оккупированный территорий без регистрации переселенцами.

Тем временем, с помощью сервиса "Е-пенсия" можно оформить пенсию онлайн. При этом меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение Пенсионного фонда.