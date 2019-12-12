С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение

Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда от 8 августа 2019 года № 11-3.

"С 1 января 2020 года Пенсионный фонд Украины начнет предоставлять электронные услуги через специальное мобильное приложение для доступа к персональной странице пользователя", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки, которая одновременно является пенсионным удостоверением.

Новый сервис позволяет пользователям предоставлять документы для назначения пенсии в электронном виде. Решение о назначении пенсии приходит по электронной почте или SMS.

Кроме того, с помощью нового сервиса все застрахованные лица смогут просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж). В свою очередь, пенсионерам будет доступен прсмотр сведений из электронной пенсионного дела.