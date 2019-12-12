подписаться на рассылку
23.45 23.8
25.85 26.4
˟
  • Новости
  • Экономика
  • С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение
12 декабря 2019, четверг, 18:50 1518
Экономика 2019-12-12T20:00:02+02:00
Українські Новини
С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение

С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение

Таня Войтюк
Пенсионный фонд, Пенсионеры, SMS, Пенсии
Пенсии. Фото:
Пенсии. Фото: "АиФ"

В Пенсионном фонде Украины намерены с началом нового года увеличить обслуживание украинцев через новое мобильное приложение "пенсионный фонд", так как за время его работы в тестом режиме меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение ПФУ.

Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда от 8 августа 2019 года № 11-3.

"С 1 января 2020 года Пенсионный фонд Украины начнет предоставлять электронные услуги через специальное мобильное приложение для доступа к персональной странице пользователя", — говорится в сообщении.

Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки, которая одновременно является пенсионным удостоверением.

Новый сервис позволяет пользователям предоставлять документы для назначения пенсии в электронном виде. Решение о назначении пенсии приходит по электронной почте или SMS.

Кроме того, с помощью нового сервиса все застрахованные лица смогут просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж). В свою очередь, пенсионерам будет доступен прсмотр сведений из электронной пенсионного дела.

Любой желающий сможет отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов, верифицировать документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете. Также можно будет получить и просматривать "письма радости" (сообщения) от Пенсионного фонда Украины.

Как сообщали Українські Новини, без пенсии остались более 400 тыс. пенсионеров на подконтрольных территориях. Ранее Кабинет Министров утвердил новые тарифы на доставку пенсий.

Больше новостей о: Пенсионный фонд Пенсионеры SMS Пенсии

Архив
Новости
Парижское коммюнике подтвердило необходимость выполнения Минских соглашений, – Левочкин 19:38
"Слуга народа" Третьякова в зале Рады порадовалась сексу на новом матрасе, – СМИ 19:22
ГАСИ выдает разрешения на строительство несмотря на выявленные ею многочисленные нарушения, – СМИ 19:09
С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение 18:50
По делу об убийстве Шеремета задержаны АТОшники, волонтер и медик 18:35
больше новостей
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Мокрый снег с дождем и порывами ветра: прогноз погоды на четверг 21:00 Карта
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
Студенты останутся без надбавки в 2020 году 10:24
В США Siri спас мужчину от смерти 17:17
больше новостей
Зеленский расширил свой визит в Париж до 3 дней с туристической целью, - СМИ 18:05
Зеленский дал большое интервью российскому телеканалу "Россия-1" 17:22
За неиспользование украинского языка будут штрафовать на 11 тысяч гривен, - языковой омбудсмен Монахова 10:34
Карл Бильдт, защитивший Порошенко от преследований за госизмену в интересах России, оказался представителем российского нефтебизнеса 18:57
Если НБУ девальвирует гривню до 27 - Украина легче переживет мировой финансовый кризис 2020, - Ukraine Economic Outlook 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok