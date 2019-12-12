С нового года Пенсионный фонд начнет обслуживать пенсионеров через приложение

В Пенсионном фонде Украины намерены с началом нового года увеличить обслуживание украинцев через новое мобильное приложение "пенсионный фонд", так как за время его работы в тестом режиме меньше процента пенсионеров Украины скачали приложение ПФУ. Это предусмотрено постановлением правления Пенсионного фонда от 8 августа 2019 года № 11-3. "С 1 января 2020 года Пенсионный фонд Украины начнет предоставлять электронные услуги через специальное мобильное приложение для доступа к персональной странице пользователя", — говорится в сообщении. Зарегистрироваться в новом сервисе можно на веб-портале при наличии электронной подписи или платежной карточки, которая одновременно является пенсионным удостоверением. Новый сервис позволяет пользователям предоставлять документы для назначения пенсии в электронном виде. Решение о назначении пенсии приходит по электронной почте или SMS. Кроме того, с помощью нового сервиса все застрахованные лица смогут просматривать сведения из Реестра застрахованных лиц (анкетные данные, предоставленная работодателем (страхователем) информация о заработной плате, уплаченные в пользу лица страховые взносы, приобретенный страховой стаж). В свою очередь, пенсионерам будет доступен прсмотр сведений из электронной пенсионного дела. Любой желающий сможет отслеживать состояние обработки обращений в Пенсионный фонд Украины, в том числе прикрепленных к обращениям документов, верифицировать документы и справки, сформированные в личном электронном кабинете. Также можно будет получить и просматривать "письма радости" (сообщения) от Пенсионного фонда Украины. Как сообщали Українські Новини, без пенсии остались более 400 тыс. пенсионеров на подконтрольных территориях. Ранее Кабинет Министров утвердил новые тарифы на доставку пенсий.