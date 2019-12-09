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  • У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голова "Газпрому" і міністр енергетики РФ, - ЗМІ
09 грудня 2019, понеділок, 12:47 4
Політика 2019-12-09T12:58:41+02:00
Українські Новини
У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голова "Газпрому" і міністр енергетики РФ, - ЗМІ

У зустрічі Зеленського і Путіна візьмуть участь голова "Газпрому" і міністр енергетики РФ, - ЗМІ

Надежда Комендантова
Володимир Зеленський, Володимир Путін, Новак, Олексій Міллер, Самміт, Газпром, транзит газу

Глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики РФ Олександр Новак будуть присутні на двосторонній зустрічі президентів України і Росії - Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на джерело.

"Буде обговорюватися газове питання, не уточнюється, проте відомо, що з російської сторони будуть присутні глава "Газпрому" Олексій Міллер і міністр енергетики Олександр Новак. Також Росію представляють прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, помічник президента Владислав Сурков і глава МЗС Сергій Лавров", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, в ЄС побоюються, що президент України Володимир Зеленський у ході нормандської зустрічі не може реалізувати своє бажання припинити війну на Донбасі.

Тим часом, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі, яка відбудеться після переговорів "четвірки".

Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".

Став відомий графік проведення саміту "нормандської зустрічі" 9 грудня в Парижі, де має відбутися двостороння зустріч між Президентами України і Росії і з представниками "нормандської четвірки".

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