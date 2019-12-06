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06 декабря 2019, пятница, 21:32 22
Президент 2019-12-06T21:45:02+02:00
Українські Новини
Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже

Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже

Ярина Вацяк
Савик Шустер, нормандский формат, Владимир Зеленский, Путин

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в рамках встречи лидеров "нормандского формата" (Украина, Россия, Германия, Франция) в Париже 9 декабря состоится его двусторонняя встреча с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передают Українськi Новини.

"Да", - ответил он на вопрос о том, планируется ли его двусторонняя встреча с Путиным.

Зеленский добавил, что в рамках саммита 9 декабря запланированы двусторонние встречи между всеми участниками "нормандского формата".

Как сообщали Українськi Новини, ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Зеленский и Путин могут обсудить 9 декабря в Париже вопрос транзита российского газа через территорию Украины. Зеленский и Макрон скоординировали позиции перед встречей в "нормандском формате". 28 ноября Зеленский также обсудил с Меркель "нормандскую встречу".

Ранее Зеленский допускал обсуждение в "нормандском формате" транзита газа, но без привязки к Донбассу. 

Тем временем Зеленский перед встречей в "нормандском формате" решил провести заседание СНБО. 

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