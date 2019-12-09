Нормандский саммит: Bloomberg рассказал о рисках Зеленского

В ЕС опасаются, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе нормандской встречи может не реализовать свое желание прекратить войну на Донбассе.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух официальных лиц, знакомых с процессом подготовки переговоров нормандской четверки в Париже, которые должны пройти 9 декабря, передает РБК-Украина.

Как отмечает Bloomberg, рейтинг Зеленского падает из-за экономических реформ в стране и его контактов с олигархом Игорем Коломойским, поэтому возможность прекращения войны на Донбассе может не реализоваться.

Издание сообщает, что на переговорах президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель встретят Зеленского единой позицией.

Как сообщали Українські Новини, вечером 8 декабря около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии).

Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям". Ранее Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже.