Окрема зустріч Путіна з Зеленським відбудеться після переговорів "четвірки", - ЗМІ

Окрема двостороння зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського — запланована в Єлисейському палаці в понеділок після завершення переговорів лідерів у "нормандському форматі" (Німеччина, Росія, Франція, Україна).

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело, близьке до організації саміту в Парижі.

"Зустріч Путіна з Зеленським планується в Єлисейському палаці після завершення зустрічі в „нормандському форматі“ та спільної прес-конференції чотирьох лідерів", — сказав співрозмовник агентства.

За його словами, окремі зустрічі Путіна з президентом Франції Емманюель Макроном і канцлером ФРН Ангелою Меркель плануються до початку засідання у форматі "четвірки".

На зустріч чотирьох лідерів у "нормандському форматі" попередньо відводиться 2,5 години, сказав джерело.

Для Путіна і Зеленського це буде перша особиста зустріч, раніше лідери чотири рази говорили по телефону — у липні, серпні, вересні та листопаді. Як очікується, з президентом РФ у двосторонньому форматі український лідер може обговорити різні питання, у тому числі проблемні аспекти газових переговорів двох країн.

Як повідомляли Українські Новини, в ЄС побоюються, що президент України Володимир Зеленський у ході нормандської зустрічі не зможе реалізувати своє бажання припинити війну на Донбасі.

Тим часом, Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Раніше Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі.

Також Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу, а Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки".