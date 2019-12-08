Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки"

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з вірними на площі Святого Петра у Ватикані запевнив, що молиться за плоди "миру в справедливості" від зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Росії, України, Франції і Німеччини), яка має відбутися в понеділок, 9 грудня, у Парижі.

Про це повідомляє Vatican News.

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч Президентів України, Росії та Франції і Федерального Канцлера Німеччини, відома як «Нормандський формат», з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення", - сказав Папа Римський.

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