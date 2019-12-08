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08 грудня 2019, неділя, 20:14 11
Зовнішня політика 2019-12-08T21:15:01+02:00
Українські Новини
Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки"

Папа Римський помолився за результати зустрічі "нормандської четвірки"

Ярина Вацяк
війна на Донбасі, Нормандська четвірка, нормандський формат, Папа Римський, Папа Римський Франциск

Папа Римський Франциск під час недільної зустрічі з вірними на площі Святого Петра у Ватикані запевнив, що молиться за плоди "миру в справедливості" від зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Росії, України, Франції і Німеччини), яка має відбутися в понеділок, 9 грудня, у Парижі.

Про це повідомляє Vatican News.

"Завтра в Парижі відбудеться зустріч Президентів України, Росії та Франції і Федерального Канцлера Німеччини, відома як «Нормандський формат», з метою пошуків вирішення болісного конфлікту, що вже роками триває в східній Україні. Супроводжую зустріч своєю молитвою, наполегливою молитвою, бо там потрібен мир, і вас запрошую чинити те саме, аби ця ініціатива політичного діалогу причинилася до плодів миру в справедливості для цих теренів та їхнього населення", - сказав Папа Римський.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський підтвердив проведення двосторонньої зустрічі з Путіним в Парижі

Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостям".

Раніше Зеленський допускав обговорення в "нормандському форматі" транзиту газу, але без прив'язки до Донбасу.

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