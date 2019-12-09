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09 декабря 2019, понедельник, 05:59 1050
Внешняя политика 2019-12-09T08:15:28+02:00
Українські Новини
Сегодня состоится встреча "нормандской четверки"

Сегодня состоится встреча "нормандской четверки"

Ярина Вацяк
война на Донбассе, ООС, Франция, Париж, Германия, Россия, Украина, Украино-российские отношения, нормандская четверка, Нормандская встреча, нормандский формат
"Нормандская четверка". Фото:facebook.com/UkraineMFA

Сегодня, 9 декабря в Париже запланирована встреча лидеров стран в "нормандском формате" (лидеров России, Украины, Франции, Германии).

Встреча в нормандском формате на уровне лидеров государств состоится впервые после трехлетнего перерыва.

Основной целью саммита должно стать утверждение новой последовательности имплементации минских соглашений, в т.ч. закрепление особого статуса ОРДЛО, согласно "формуле Штайнмайера", обсуждение обмена пленными между Киевом и оккупированной частью Донбасса.

В рамках нормандских переговоров может состояться личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Как сообщали Українські Новини, около 15 тысяч человек провели вече "Красные линии" для Зеленского" на Майдане Незалежности в Киеве, которое проходило одновременно со львовским митингом против капитуляции накануне встречи лидеров стран "нормандского формата" (лидеров Украина, России, Франции и Германии).

Президент Украины Владимир Зеленский везет Путину план передачи Украине контроля над границей, альтернативный "минским договоренностям". Ранее  Зеленский подтвердил проведение двусторонней встречи с Путиным в Париже.

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