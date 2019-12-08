Зустріч лідерів "нормандської четвірки": став відомий графік саміту

Став відомий графік проведення саміту "нормандської зустрічі" 9 грудня у Парижі, де повинна відбутися двостороння зустріч між Президентами України і Росії та між представниками "нормандської четвірки". Про це повідомляє РБК-Україна.

Завтра відбудуться зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Графік зустрічей:

- 14:55 - прибуття в Єлисейський палац;

- 15:05 - зустріч Зеленського з Макроном;

- 15:30 - зустріч Зеленського з Меркель;

- 16:00 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату";

- 18:45 - зустріч лідерів країн-учасниць "нормандського формату" з представниками ЗМІ.

Наголошується, що остаточної інформації з приводу двосторонньої зустрічі Зеленського і Путіна поки немає.

Як повідомляли Українські Новини, вже завтра відбудеться саміт "нормандському форматі" на який Президент України Володимир Зеленський везе Путіну план передачі Україні контролю над кордоном, альтернативний "мінським домовленостями".

Нагадаємо, раніше прес-секретар Президента України Юлія Мендель назвала "перші три кроки" Зеленського на зустрічі в Парижі.