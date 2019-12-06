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06 грудня 2019, пʼятниця, 21:10 10
Політика 2019-12-06T21:11:36+02:00
Українські Новини
Кількість загиблих в одеській пожежі зросла до 4

Кількість загиблих в одеській пожежі зросла до 4

Валерия Назаренко
Загиблі, Одеса, Одеський коледж, пожежа
Пожежа в Одесі. Фото: Держнс
Пожежа в Одесі. Фото: Держнс

Співробітники Національної поліції виявили тіло ще однієї людини на місці пожежі в одеському коледжі.

Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради, посилаючись на внутрішні дані Нацполіції.

Таким чином кількість загиблих в коледжі збільшилася до 4. Тривають пошуки ще 11 осіб.

Станом на 18:00 6 грудня госпіталізовано 31 постраждалого, 4 з них у важкому стані.

Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.

5 грудня тіло жінки знайшли під завалами в одеському коледжі.

На наступний день, 6 грудня, знайшли тіло ще однієї жінки на місці пожежі в Одесі.

Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі.

Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.

Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

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