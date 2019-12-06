Кількість загиблих в одеській пожежі зросла до 4

Співробітники Національної поліції виявили тіло ще однієї людини на місці пожежі в одеському коледжі.Про це Українським Новинам повідомив представник Одеської міської ради, посилаючись на внутрішні дані Нацполіції.Таким чином кількість загиблих в коледжі збільшилася до 4. Тривають пошуки ще 11 осіб.Станом на 18:00 6 грудня госпіталізовано 31 постраждалого, 4 з них у важкому стані.Як повідомляли Українські Новини, 4 грудня 1 людина загинула та 30 госпіталізовано через пожежу в Одеському коледжі.5 грудня тіло жінки знайшли під завалами в одеському коледжі. На наступний день, 6 грудня, знайшли тіло ще однієї жінки на місці пожежі в Одесі.Також Зеленський доручив забезпечити допомогу постраждалим через пожежу в одеському коледжі. Ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року. А поліція вже почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.