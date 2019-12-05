Тело женщины обнаружили на месте пожара в одесском колледже

Полиция обнаружила тело женщины на месте пожара в Одесском колледже.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской области, передают Українськi Новини."Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания", - сказано в нем.На данный момент полицейские устанавливают личность погибшей. Продолжаются поиски еще 13 человек.Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.Кроме того, в числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН. Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.Тем временем пропавшие без вести в одесском пожаре звонили родным из горящего здания и прощались. В четверг, в Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее. Пожар произошел из-за замыкания электропроводки.