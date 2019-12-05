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05 декабря 2019, четверг, 21:48 315
Общество 2019-12-05T21:49:39+02:00
Українські Новини
Тело женщины обнаружили на месте пожара в одесском колледже

Тело женщины обнаружили на месте пожара в одесском колледже

Валерия Назаренко
Тело, Одесса, Одесский колледж, Пожар
Одесса. Фото: Думская
Одесса. Фото: Думская

Полиция обнаружила тело женщины на месте пожара в Одесском колледже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской области, передают Українськi Новини.

"Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания", - сказано в нем.

На данный момент полицейские устанавливают личность погибшей. Продолжаются поиски еще 13 человек.

Как сообщали Українські Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Кроме того, в числе без вести пропавших во время пожара в Одессе директор института НАН. 

Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. 

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.

Тем временем пропавшие без вести в одесском пожаре звонили родным из горящего здания и прощались. 

В четверг, в Кривом Роге эвакуировали 800 детей из-за пожара в лицее. Пожар произошел из-за замыкания электропроводки. 

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