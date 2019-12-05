подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
05 декабря 2019, четверг, 09:15 494
Общество 2019-12-05T10:00:01+02:00
Українські Новини
Пожар в Одессе: появились новые данные о пострадавших

Пожар в Одессе: появились новые данные о пострадавших

Анна Рудык
Пожар в Одессе, пожар в колледже, Пострадавшие в пожаре
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС
Пожар в одесском колледже. Фото: ГосЧС

Сегодня утром, 5 декабря, появились новые данные о пострадавших в пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Так, количество пострадавших увеличилось до 27. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что по состоянию на 6:45 открытого огня не наблюдается, а спасатели тушат отдельные очаги тления в здании.

Кроме того, наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

"В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГосЧС). К ликвидации последствий пожара от ГосЧС привлечено 103 чел. личного состава и 16 ед. техники ГосЧС. На месте работает оперативная группа и психологи ГУ ГосЧС Украины", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 26 пострадавших.

Как сообщали Українські Новини, спасатели назвали еще одну возможную причину масштабного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Возгорание вероятно произошло из-за неисправного удлинителя. 

Тем временем Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

Больше новостей о: Пожар в Одессе пожар в колледже Пострадавшие в пожаре

Архив
Новости
Массовая забастовка из-за пенсии: во Франции перестали работать аэропорты, метро и железная дорога 10:05
Доллар и евро снова обвалились: курс валют на 5 декабря 10:04
В МВД рассказали во сколько обойдется восстановление водительских прав онлайн 09:47 Инфографика
Сегодня Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского 09:40
Пожар в Одессе: появились новые данные о пострадавших 09:15
больше новостей
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
больше новостей
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
В одесском пожаре пострадал Институт морской биологии и археологии: сгорели ценные коллекции 21:12
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok