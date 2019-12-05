Пожар в Одессе: появились новые данные о пострадавших

Сегодня утром, 5 декабря, появились новые данные о пострадавших в пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Так, количество пострадавших увеличилось до 27. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Так, сообщается, что по состоянию на 6:45 открытого огня не наблюдается, а спасатели тушат отдельные очаги тления в здании.

Кроме того, наблюдается обрушение сгоревших строительных конструкций внутри здания.

"В результате пожара 1 человек погиб и 27 человек пострадали (из них 13 подростков и 7 сотрудников ГосЧС). К ликвидации последствий пожара от ГосЧС привлечено 103 чел. личного состава и 16 ед. техники ГосЧС. На месте работает оперативная группа и психологи ГУ ГосЧС Украины", - говорится в сообщении.

Ранее было известно о 26 пострадавших.

Как сообщали Українські Новини, спасатели назвали еще одну возможную причину масштабного пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Возгорание вероятно произошло из-за неисправного удлинителя.

Тем временем Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.