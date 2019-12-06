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06 декабря 2019, пятница, 16:40 572
Общество 2019-12-06T16:49:53+02:00
Українські Новини
Тело еще одной женщины нашли на месте пожара в одесском колледже

Тело еще одной женщины нашли на месте пожара в одесском колледже

Валерия Назаренко
Тело, Одесса, Одесский колледж, Пожар
Пожар. Одесса. Фото: Думская
Пожар. Одесса. Фото: Думская

Полиция обнаружила тело еще одной женщины на месте пожара в Одесском колледже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Только что правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека", - сказано в нем.

Отмечается, что это тело женщины, ее личность устанавливается. Продолжаются поиски еще 12 человек.

Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

5 декабря тело еще одной женщины нашли под завалами в одесском колледже. 

Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. 

Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.

Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.

Тем временем пропавшие без вести в одесском пожаре звонили родным из горящего здания и прощались. 

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