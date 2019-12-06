Тело еще одной женщины нашли на месте пожара в одесском колледже

Полиция обнаружила тело еще одной женщины на месте пожара в Одесском колледже.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини."Только что правоохранители достали из-под завалов здания на улице Троицкой обгоревшее тело еще одного человека", - сказано в нем.Отмечается, что это тело женщины, ее личность устанавливается. Продолжаются поиски еще 12 человек.Как сообщали Українськi Новини, 4 декабря 1 человек погиб и 30 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.5 декабря тело еще одной женщины нашли под завалами в одесском колледже. Также Зеленский поручил обеспечить помощь пострадавшим из-за пожара в Одесском колледже. Вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года. А полиция уже начала расследовать пожар в одесском колледже.Одесса объявила траур на два дня из-за масштабного пожара в колледже.Тем временем пропавшие без вести в одесском пожаре звонили родным из горящего здания и прощались.