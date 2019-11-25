Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-главу НКРЕКУ Вовка

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитра Вовка, для якого в серпні Солом'янський районний суд Києва відмовився обрати запобіжним заходом утримання під вартою. Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах. "Він у міжнародному розшуку", - сказав він. Як повідомляли Українські Новини, раніше суд наклав арешт на майно Вовка. НАБУ підготувало Вовку підозру по справі "Роттердам+", що призвело до майже 19 млн збитків. Також НАБУ вимагало від НКРЭКУ надати свою переписку з адвокатом. Крім того, адвокат назвав справу щодо "Роттердам +" політичним переслідуванням. Тим часом в Україні припинила діяти формула "Роттердам+", а екс-глава НКРЕКУ Дмитро Вовк, який виїхав з родиною в Бельгію, відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента. Нагадаємо, в серпні Національне антикорупційне бюро оголосило екс-главу НКРЭКУ Вовка в міжнародний розшук.