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25 листопада 2019, понеділок, 11:34 63
Зовнішня політика 2019-11-25T11:38:56+02:00
Українські Новини
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-главу НКРЕКУ Вовка

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-главу НКРЕКУ Вовка

НКРЕКУ, Розшук Інтерполом, Міжнародний розшук, Дмитро Вовк
Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитро Вовк. Фото: Delo.ua

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитра Вовка, для якого в серпні Солом'янський районний суд Києва відмовився обрати запобіжним заходом утримання під вартою.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він у міжнародному розшуку", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд наклав арешт на майно Вовка. НАБУ підготувало Вовку підозру по справі "Роттердам+", що призвело до майже 19 млн збитків. Також НАБУ вимагало від НКРЭКУ надати свою переписку з адвокатом. Крім того, адвокат назвав справу щодо "Роттердам +" політичним переслідуванням.

Тим часом в Україні припинила діяти формула "Роттердам+", а екс-глава НКРЕКУ Дмитро Вовк, який виїхав з родиною в Бельгію, відмовляється повертатися в Україну при нинішньому керівництві Офісу Президента.

Нагадаємо, в серпні Національне антикорупційне бюро оголосило екс-главу НКРЭКУ Вовка в міжнародний розшук.

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