Інтерпол оголосив у міжнародний розшук екс-главу НКРЕКУ Вовка

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього голову Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Дмитра Вовка, для якого в серпні Солом'янський районний суд Києва відмовився обрати запобіжним заходом утримання під вартою.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в правоохоронних органах.

"Він у міжнародному розшуку", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд наклав арешт на майно Вовка. НАБУ підготувало Вовку підозру по справі "Роттердам+", що призвело до майже 19 млн збитків. Також НАБУ вимагало від НКРЭКУ надати свою переписку з адвокатом. Крім того, адвокат назвав справу щодо "Роттердам +" політичним переслідуванням.