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20 августа 2019, вторник, 14:07 79
Политика 2019-08-20T15:15:02+03:00
Українські Новини
Экс-глава НКРЭКУ Вовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента

Экс-глава НКРЭКУ Вовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента

Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua

Бывший председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк не намерен возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я не готов приезжать, пока глава Офиса Президента руководит НАБУ, САП и судебной системой... У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому считаю, что лучше находиться в стране, где закон и право - не пустой звук", - написал Вовк.

Он отметил, что согласен со словами бизнесмена Игоря Коломойского в том, что не верит в независимость украинской судебной системы.

При этом Вовк заявил, что при иных обстоятельствах прибыл бы в суд.

Как сообщали Українськi Новини, в августе Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-главу НКРЭКУ Вовка в международный розыск.

Известно, что Вовк находится за границей и, вероятно, проживает во Франции.

Вовк считает безосновательными действия НАБУ по делу формулы "Роттердам+".
НАБУ подготовило сообщение о подозрении Вовку по делу возможного злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле "Роттердам+".

С 1 мая 2016 года в Украине начала действовать утвержденная НКРЭКУ методика расчета прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии с привязкой цены угля в тарифе ТЭС к индексу API2 (более известная как формула "Роттердам+").

При этом формула перестала действовать с 1 июля 2019 года, после запуска новой модели рынка электроэнергии.

Согласно этой методике, цена угля рассчитывается на основе индексов в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена и к этому добавляется стоимость транспортировки угля из этих портов в Украину. При этом большинство угля, потребляемого на отечественных ТЭЦ, добыто в Украине.

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