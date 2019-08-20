Экс-глава НКРЭКУ Вовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента

Бывший председатель Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк не намерен возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.



"Я не готов приезжать, пока глава Офиса Президента руководит НАБУ, САП и судебной системой... У меня нет "барышевских" или "соломенских" судов, нет такого "Богдана" или "Сытника", поэтому считаю, что лучше находиться в стране, где закон и право - не пустой звук", - написал Вовк.



Он отметил, что согласен со словами бизнесмена Игоря Коломойского в том, что не верит в независимость украинской судебной системы.



При этом Вовк заявил, что при иных обстоятельствах прибыл бы в суд.



Как сообщали Українськi Новини, в августе Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-главу НКРЭКУ Вовка в международный розыск.



Известно, что Вовк находится за границей и, вероятно, проживает во Франции.



Вовк считает безосновательными действия НАБУ по делу формулы "Роттердам+".

НАБУ подготовило сообщение о подозрении Вовку по делу возможного злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле "Роттердам+".



С 1 мая 2016 года в Украине начала действовать утвержденная НКРЭКУ методика расчета прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии с привязкой цены угля в тарифе ТЭС к индексу API2 (более известная как формула "Роттердам+").



При этом формула перестала действовать с 1 июля 2019 года, после запуска новой модели рынка электроэнергии.



Согласно этой методике, цена угля рассчитывается на основе индексов в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена и к этому добавляется стоимость транспортировки угля из этих портов в Украину. При этом большинство угля, потребляемого на отечественных ТЭЦ, добыто в Украине.