НАБУ требовало от НКРЭКУ предоставить свою переписку с адвокатом

В июне на адрес Национальной комиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг был получен запрос от НАБУ, в котором детектив требовал от НКРЕКУ предоставить копии переписки со всеми приложениями с 2017-2019 года с адвокатом Ириной Одинец, которая представляет интересы НКРЕКУ с 2017 года в уголовном производстве.

Об этом сообщила Ирина Одинец на свой странице в Фейсбук.

"Мы уже привыкли, что детективы НАБУ не является сторонниками соблюдения закона. Но хотелось бы, чтобы они придерживались хотя бы элементарных норм уголовного процесса в части сбора доказательств и проведения следственных действий.

Это вопиющая некомпетентность - некомпетентность людей, которые были отобраны в результате жесткого многоуровневого конкурса и которые за счет налогоплательщиков получают зарплату в 15 раз выше минимальной. Эти люди не знают или сознательно пренебрегают требованиями ст.161 УПК Украины, где содержится прямой запрет о предоставлении доступа к переписке или других форм обмена информацией между защитником и его клиентом", - отметила она.

По мнению адвоката, отсутствие в течение 2,5 лет расследования достаточных доказательств для доведения дела до суда толкает детектива к применению таких незаконных методов сбора доказательств и по сути посягает на святое право на защиту.

"НАБУ настолько увлеклось пиаром своих дел, что нет времени на изучение КПК, совершает такие позорные ошибки. Однако это не просто ошибка - это прямая попытка давления на клиента и адвоката, и это очень плохой сигнал для Украины и для наших зарубежных партнеров", - заявила Ирина Одинец.

Напомним, в марте 2017 года НАБУ начало досудебное расследование относительно действий членов НКРЭКУ, которые в 2016 году утвердили формулу формирования оптовой цены электроэнергии "Роттердам+". Согласно Уголовному процессуальному кодексу, 18 месяцев является максимальным разумным сроком для расследования особо тяжких дел. По его истечению правоохранительные органы обязаны закончить досудебное производство и принять решение либо о передаче дела в суд с обвинительным актом, либо о закрытии.

30 ноября 2018 года со стороны адвоката был подан иск об ограничении до одного месяца сроков расследования детективами НАБУ уголовного производства по формуле "Роттердам+". По этому иску в Соломенском районном суде Киева состоялось четыре заседания. На последнее слушание дела прокуроры САП пригласили журналистов, чтобы создать давление на суд.

"Вместо того, чтобы в суде аргументировать необходимость продления срока, который им необходим, они решили прибегнуть к помощи СМИ и пригласили в суд журналистов. Причём журналисты сами сказали, что их прокурор пригласил. Выглядят эти подключения прессы с уже прописанной позицией как попытка давления на суд", - заявила Ирина Одинец.