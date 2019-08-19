Дмитрия Вовка объявили в международный розыск

Национальное антикоррупционное бюро объявило экс-главу Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка в международный розыск после того, как подготовило ему подозрение по делу "Роттердам+", которое привело к почти 19 млн убытков

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

"Уже 5 дней как он в розыске", - сказал он.

По его словам, Вовка объявили сразу в международный розыск.

Он подозревается в хищениях по делу "Роттердам +".

Известно, что Вовк находится за границей, вероятно, что он проживает во Франции.

Как сообщали Українськi Новини, Вовк считает безосновательными действия Национального антикоррупционного бюро по делу формулы "Роттердам+".

Тем временем адвокат Вовка заявил, что законность "Роттердам+" не вызывает сомнений, а политолог считает, что НАБУ два года искало в Украине уголь из Роттердама, который не должны оттуда завозить.