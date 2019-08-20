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20 августа 2019, вторник, 14:39 790
Экономика 2019-08-20T14:39:02+03:00
Українські Новини
Адвокат назвал дело в отношении "Роттердам +" политическим преследованием

Адвокат назвал дело в отношении "Роттердам +" политическим преследованием

Дело НАБУ по "Роттердам+" является политическим преследованием, расследование не имеет юридической перспективы. Об этом заявила адвокат бывшего главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец.

"Я считаю это дело политическим. Об этом свидетельствуют доказательства, которые были добавлены к делу. Об этом свидетельствует и ходатайство, в котором непосредственно написано, что это Дмитрий Вовк вступил в сговор с политическими фигурами в государстве", - заявила адвокат.

Она также обратила внимание на то, что резкая активизация расследования дела "Роттердам +" совпадает с тем, что СБУ возглавило лицо, близкое к новоизбранному президенту, и после этого у детективов НАБУ появился экспертный вывод от СБУ, на базе которого НАБУ объявляет подозрения и вносит в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым. По мнению адвоката, это имеет признаки политического заказа.

"Два с половиной года НАБУ не могло получить судебно-экономическую экспертизу, а тут вдруг, когда СБУ возглавило ближайшее лицо из окружения президента господин Баканов, появляется экспертиза по делу и дело срочно передается в суд, свидетельствует, я думаю, о том, что дело все же имеет политический уклон и политически мотивировано", - заявила Одинец.

Напомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЕКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.

Экономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам +" подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.

8 августа 2019 детективы Национального антикоррупционного Бюро сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк.

Ранее экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк заявил, что действия НАБУ свидетельствуют о политическом преследовании бывших членов НКРЕКУ.

Больше новостей о: НАБУ Дмитрий Вовк Роттердам+ Ирина Одинец НКРЕКУ

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