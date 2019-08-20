Адвокат назвал дело в отношении "Роттердам +" политическим преследованием

Дело НАБУ по "Роттердам+" является политическим преследованием, расследование не имеет юридической перспективы. Об этом заявила адвокат бывшего главы НКРЕКУ Дмитрия Вовка Ирина Одинец.\r\n"Я считаю это дело политическим. Об этом свидетельствуют доказательства, которые были добавлены к делу. Об этом свидетельствует и ходатайство, в котором непосредственно написано, что это Дмитрий Вовк вступил в сговор с политическими фигурами в государстве", - заявила адвокат.\r\nОна также обратила внимание на то, что резкая активизация расследования дела "Роттердам +" совпадает с тем, что СБУ возглавило лицо, близкое к новоизбранному президенту, и после этого у детективов НАБУ появился экспертный вывод от СБУ, на базе которого НАБУ объявляет подозрения и вносит в суд ходатайство об избрании меры пресечения подозреваемым. По мнению адвоката, это имеет признаки политического заказа.\r\n"Два с половиной года НАБУ не могло получить судебно-экономическую экспертизу, а тут вдруг, когда СБУ возглавило ближайшее лицо из окружения президента господин Баканов, появляется экспертиза по делу и дело срочно передается в суд, свидетельствует, я думаю, о том, что дело все же имеет политический уклон и политически мотивировано", - заявила Одинец.\r\nНапомним, методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена НКРЕКУ 3 марта 2016. Согласно ей, угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилось.\r\nЭкономическую обоснованность и законность формулы "Роттердам +" подтвердили Европейская ассоциация угля и лигнита (EURACOAL) и Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз.\r\n8 августа 2019 детективы Национального антикоррупционного Бюро сообщили о подозрении шести лицам по так называемому делу "Роттердам+", среди которых экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк.\r\nРанее экс-глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк заявил, что действия НАБУ свидетельствуют о политическом преследовании бывших членов НКРЕКУ.