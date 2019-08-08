Почти 19 млн убытков: НАБУ подготовило подозрение экс-председателю НКРЭКУ Вовку по делу "Роттердам+"

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подготовило сообщение о подозрении бывшему председателю Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрию Вовку по делу возможного злоупотребления служебным положением членами НКРЭКУ при утверждении оптовой цены электрической энергии по формуле "Роттердам+",\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.\r\n"Подозрение подготовлено", - сказал он.\r\nПри этом он сообщил, что Вовк отсутствует в Украине, он находится за границей.\r\nИсточник добавил, что Вовк якобы проживает в Великобритании.\r\n(Новость дополнена подробностями)\r\nПри этом в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) отмечается, что в рамках расследования уголовного производства было установлено, что бывшие члены НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору группой лиц, вместе с другими должностными лицами комиссии и при пособничестве должностных лиц предприятий частного сектора экономики, используя свое служебное положение, разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, реализация которого нанесла потребителям более 18 868 млн гривен убытков.\r\nКак сообщали Українськi Новини, НАБУ требовало от НКРЭКУ предоставить свою переписку с адвокатом.\r\nРанее в Украине прекратила действовать формула "Роттердам+".