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20 августа 2019, вторник, 15:28 84
Судебная власть 2019-08-20T15:30:01+03:00
Українські Новини
Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua
Дмитрий Вовк. Фото: Delo.ua

Соломенский районный суд Киева отказался избрать мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, который объявлен в международный розыск, содержание под стражей.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Такое решение было принято во вторник.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ подготовило Вовку подозрение по делу "Роттердам+", которое привело к почти 19 млн убытков. Также НАБУ требовало от НКРЭКУ предоставить свою переписку с адвокатом. Кроме того, адвокат назвал дело в отношении "Роттердам +" политическим преследованием.

Тем временем в Украине прекратила действовать формула "Роттердам+", а экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк отказывается возвращаться в Украину при нынешнем руководстве Офиса Президента.

 
Больше новостей о: Дмитрий Вовк НКРЭКУ Соломенский районный суд Киева

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