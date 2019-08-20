Суд отказался заочно арестовать экс-главу НКРЭКУ Вовка

Соломенский районный суд Киева отказался избрать мерой пресечения для бывшего председателя Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрия Вовка, который объявлен в международный розыск, содержание под стражей.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Такое решение было принято во вторник.

Таким образом, суд отказался удовлетворить ходатайство прокурора.

Специализированная антикоррупционная прокуратура намерена обжаловать это решение.

Как сообщали Українськi Новини, НАБУ подготовило Вовку подозрение по делу "Роттердам+", которое привело к почти 19 млн убытков. Также НАБУ требовало от НКРЭКУ предоставить свою переписку с адвокатом. Кроме того, адвокат назвал дело в отношении "Роттердам +" политическим преследованием.