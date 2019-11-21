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21 листопада 2019, четвер, 11:11 16 Документ
Політика 2019-11-21T12:00:01+02:00
Українські Новини
У перший місяць роботи новий секретар РНБО заробив більше, ніж Данилюк за весь час

У перший місяць роботи новий секретар РНБО заробив більше, ніж Данилюк за весь час

зарплати чиновників, Рада національної безпеки і оборони України, Сергій Кривонос, РНБОУ, Секретар РНБО, Олексій Данілов, Сергій Демедюк, Михайло Коваль
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov
Олексій Данилов. Фото: facebook.com/Alexey Danilov

Перша заробітна плата нового секретаря РНБО Олексія Данілова склала понад 100 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Ради національної безпеки і оборони на запит Українських Новин.

"Заробітна плата секретаря РНБО О. Данілова за жовтень становила 100 230 гривень", - сказано в ній.

Вона складається з 18 тис. гривень посадового окладу, 54 тис. премії, 17,6 тис. надбавки за інтенсивність праці та 11 тис. інших надбавок.

Данілов займає посаду секретаря РНБО з 3 жовтня.

До цього, з липня, він був заступником Олександра Данилюка, який заробляв в РНБО вдвічі більше за Турчинова.

За час роботи секретарем РНБО зарплата Данилюка становила від 65 тис. до 92,3 тис. гривень.

Один із заступників нового секретаря РНБО Данілова заробив у жовтні більше за нього.

Зокрема, зарплата Сергія Кривоноса склала 150 тис. гривень, з яких 73,6 тис. - матеріальна допомога.

Перший заступник секретаря РНБО Михайло Коваль заробив у жовтні 98,3 тис. гривень.

У свою чергу Сергій Демедюк заробив 51,4 тис. гривень, будучи призначеним заступником секретаря РНБО 21 жовтня.

Як повідомляли Українські Новини, секретар РНБО Олексій Данілов задекларував більше 100 картин, майже 500 фарфорових статуеток і близько 20 тис. книг.

Шоумен і продюсер "Кварталу 95" Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО. Також кварталівець Максим Ткаченко став радником Данілова в РНБО.

Тим часом Данилюк після відставки розвеселився і питає в соцмережах ідей щодо працевлаштування.

Більше новин про: зарплати чиновників Рада національної безпеки і оборони України Сергій Кривонос РНБОУ Секретар РНБО Олексій Данілов Сергій Демедюк Михайло Коваль

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