Новообраний заступник секретаря РНБО Данілов задекларував 100 картин, 500 порцелянових статуеток і 20 тис. книг

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, колишній голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Данілов, якого в середу призначив Зеленський, задекларував 102 картини, 495 фарфорових статуеток і 20 тис. книг в 2018 році.

Про це свідчать дані в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Згідно з нею, Данілов володіє квартирою площею 352,3 кв. м в Києві, земельною ділянкою площею 3,1 тис. кв. м і житловим будинком площею 446 кв. м в Мархаливке Васильківського району Київської області, а також терасою і майстернею в столиці.

Чиновник володіє колекціями картин в кількості 102 штук та фарфорових статуеток у кількості 495 штук, а також 20 тис. книг.

Його дружина Людмила має автомобіль Lexus RX 350 2012 року випуску та акції ПАТ "Київський деревообробний комбінат" у кількості 128 тис.

Також у власності Людмили вказані 25% від загального капіталу ТОВ "ТОМАТО ПЛЮС", 25% від загального капіталу "НОВОБУД ІНВЕСТ", 50% від загального капіталу "Видавниче агентство "АМ", 90% від загального капіталу "Видавниче агентство "АФП", 0,54% від загального капіталу "Запорізької металургческой компанії", 100% від загального капіталу "Мале приватне підприємство "Фірма "А. М. Д.".

Данілов в 2018 році заробив 62 тис. гривень зарплати у Фонді підтримки підприємців, 25 тис. гривень від заняття бізнесом і 974 тис. гривень за відчуження рухомого майна, а його дружина - 197 тис. гривень зарлпатні в "Органонсин ЛТД".

Заступник Секретаря РНБО має 7,3 тис. гривень на рахунку в Укрсоцбанку, 47,5 тис. доларів і 118 тис. гривень готівкою.

Крім того, в 2006 році він отримав 1,6 млн гривень в кредит від Ощадбанку.

Як повідомляли Українські Новини, 29 травня Олександр Данилюк був призначений секретарем РНБО.

Новому секретареві РНБО платять у два рази більше, ніж Турчинову.