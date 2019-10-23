Кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Колишній керівник компанії "Квартал-концерт", депутат Верховної Ради від фракції партії "Слуга народу"Максим Ткаченко призначений радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Команда Максима Ткаченка" в соціальній мережі Facebook.

"Для мене велика відповідальність стати радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Планів безліч. Попереду - багато продуктивної роботи", - зазначив депутат.

Зазначимо, до 2014 року Ткаченко жив у Луганську, де керував компанією "Майстер-шоу". З початком військових дій в Донбасі з родиною переїхав до Києва. У серпні 2014 став одним з співвласників ТОВ "Квартал-Концерт" - дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії, та її керуючим партнером. У 2016 році він став концертним директором співачки Тіни Кароль, а з 2018 року - продюсером групи "БеZOбмежень".

Ткаченко очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 році в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, шоумен і продюсер "Кварталу 95" Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО.

Раніше Володимир Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника департаменту кіберполіції Демедюка.

15 жовтня Зеленський вивів колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка зі складу РНБО і ввів секретаря РНБО Олексія Данилова.