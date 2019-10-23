підписатися на розсилку
24.65 25.05
27.35 27.95
˟
23 жовтня 2019, середа, 16:05 15
Силові структури 2019-10-23T17:15:02+03:00
Українські Новини
Кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Кварталівець Максим Ткаченко став радником секретаря РНБО

Депутат, РНБО, Квартал 95, Слуга народу, Максим Ткаченко
Максим Ткаченко. Фото: facebook.com/maksimtkachenkoteam
Максим Ткаченко. Фото: facebook.com/maksimtkachenkoteam

Колишній керівник компанії "Квартал-концерт", депутат Верховної Ради від фракції партії "Слуга народу"Максим Ткаченко призначений радником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО).

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Команда Максима Ткаченка" в соціальній мережі Facebook.

"Для мене велика відповідальність стати радником секретаря РНБО з питань реінтеграції та відновлення Донбасу. Планів безліч. Попереду - багато продуктивної роботи", - зазначив депутат.

Зазначимо, до 2014 року Ткаченко жив у Луганську, де керував компанією "Майстер-шоу". З початком військових дій в Донбасі з родиною переїхав до Києва. У серпні 2014 став одним з співвласників ТОВ "Квартал-Концерт" - дочірньої компанії Студії "Квартал 95". Він володіє чвертю статутного фонду компанії, та її керуючим партнером. У 2016 році він став концертним директором співачки Тіни Кароль, а з 2018 року - продюсером групи "БеZOбмежень".

Ткаченко очолював команду Володимира Зеленського на президентських виборах 2019 році в Луганській області.

Як повідомляли Українські Новини, шоумен і продюсер "Кварталу 95" Сергій Сивохо став радником секретаря РНБО.

Раніше Володимир Зеленський призначив заступником секретаря РНБО екс-начальника департаменту кіберполіції Демедюка.

15 жовтня Зеленський вивів колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександра Данилюка зі складу РНБО і ввів секретаря РНБО Олексія Данилова.

Більше новин про: Депутат РНБО Квартал 95 Слуга народу Максим Ткаченко

Архів
Новини
У Мінсоцполітики роз'яснили порядок збільшення розміру субсидій у новому опалювальному сезоні 17:40
ГПУ звільнила начальника управління спецрозслідувань Горбатюка 17:32
"Київавтодор" хоче відремонтувати ділянку Столичного шосе майже за мільярд гривень 17:24
Водії зможуть замовляти "красиві" номерні знаки через інтернет 17:10
Через розслідування про Порошенка і Мальдіви ДБР отримало доступ до даних редакції "Схем" 17:03
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
Водійські права в Україні видаватимуть по-іншому: правила видачі 13:03
У Запорізькій області чоловік нацькував на поліцейських собаку 19:10
більше новин
Гончарук сексуально домагався до молодого співробітника свого апарату, - Мосійчук 19:20
У мережі набирає обертів корупційний скандал навколо глави ФДМУ Дмитра Сенниченка 09:27
На посаду губернатора Київщини з зарплатою 18 тис. грн. йде мультимільйонер з купою оффшорок, колекцією годинників, книг і автомобілів 14:25
Мінсоцполітики може перевіряти умови життя кандидатів на житлові субсидії 13:54
Екс-міністр аграрної політики Кутовий загинув в авіакатастрофі 18:40
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok