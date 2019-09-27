Данилюк после отставки развеселился и спрашивает в соцсетях насчет идей трудоустройства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк иронично отреагировал на слухи о своей отставке, которые утром 27 сентября появились в СМИ. Об этом свидетельствует его пост в Facebook.

Александр Данилюк опубликовал ссылку на материал "Обозревателя", который утром 27 сентября со ссылкой на свои источники написал, что секретарь СНБО увольняется, чтобы стать послом Украины в Великобритании или США.

"Есть еще идеи по поводу трудоустройства?" - написал Александр Данилюк, отметив в статусе, что он "веселится".

Как сообщали Українські Новини, Данилюк подал в отставку с должности секретаря СНБО.

А в пресс-службе Данилюка заявили, что он находится на рабочем месте и не подавал в отставку.

Ранее в СМИ появилась информация, что Данилюк подал в отставку и может быть назначен послом в Великобритании или США.

Также в СМИ появилось заявление главы Офиса президента Андрея Богдана о своем увольнении. Вскоре Богдан подтвердил, что такое заявление написал. Также президент Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды написали такие заявления сразу же после прихода во власть.