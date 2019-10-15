Перед відставкою з РНБО Данилюк відгуляв відпустку на 15 тис. гривень

Заробітна плата секретаря РНБО, витрати на яку хочуть збільшити в 157 разів у наступному році, Олександра Данилюка за вересень склала 70,5 тис. гривень, а його заступників – до 92,3 тис. гривень.\r\nПро це йдеться у відповіді Ради національної безпеки і оборони на запит Українських Новин.\r\n"Заробітна плата секретаря РНБО О. Данилюка за вересень 2019 становила 70 525 гривень", - сказано в ній.\r\nЗ цієї суми по 18 тис. гривень склали посадовий оклад секретаря і премія, 13,7 тис. - надбавка за інтенсивність праці, а 15,2 тис. - відпускні.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n27 вересня Данилюк подав у відставку, а 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив секретаря РНБО.\r\n3 жовтня Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данілова, який до цього був заступником Данилюка в Раді.\r\n\r\nУ вересні на посаді заступника секретаря РНБО Данілов заробив 66,6 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЗарплата іншого заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса у вересні склала 73,6 тис. гривень.\r\nОбидва заступники отримали по 15 тис. гривень надбавки за інтенсивність праці та по 30 тис. гривень премії.\r\n\r\nНайвища зарплата у вересні була у першого заступника секретаря Ради Михайла Коваля – 92,3 тис. гривень, з яких надбавка за інтенсивність праці склала 16 тис. гривень, а премія – 40 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Данилюк пов'язує своє звільнення з Приватбанком і вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан, з яким у нього були "напружені відносини", також повинен подати у відставку.\r\nТим часом НАЗК знайшло недостовірні дані в декларації Данилюка.\r\nПісля відставки Данилюк розвеселився і попросив у соцмережах ідей щодо працевлаштування.