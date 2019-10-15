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15 жовтня 2019, вівторок, 11:53 21 Документ
Політика 2019-10-15T13:45:03+03:00
Українські Новини
Перед відставкою з РНБО Данилюк відгуляв відпустку на 15 тис. гривень

Перед відставкою з РНБО Данилюк відгуляв відпустку на 15 тис. гривень

Олександр Данилюк. Фото: Українське Фото
Олександр Данилюк. Фото: Українське Фото

Заробітна плата секретаря РНБО, витрати на яку хочуть збільшити в 157 разів у наступному році, Олександра Данилюка за вересень склала 70,5 тис. гривень, а його заступників – до 92,3 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Ради національної безпеки і оборони на запит Українських Новин.

"Заробітна плата секретаря РНБО О. Данилюка за вересень 2019 становила 70 525 гривень", - сказано в ній.

З цієї суми по 18 тис. гривень склали посадовий оклад секретаря і премія, 13,7 тис. - надбавка за інтенсивність праці, а 15,2 тис. - відпускні.

27 вересня Данилюк подав у відставку, а 30 вересня Президент Володимир Зеленський звільнив секретаря РНБО.

3 жовтня Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данілова, який до цього був заступником Данилюка в Раді.

У вересні на посаді заступника секретаря РНБО Данілов заробив 66,6 тис. гривень.

Зарплата іншого заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса у вересні склала 73,6 тис. гривень.

Обидва заступники отримали по 15 тис. гривень надбавки за інтенсивність праці та по 30 тис. гривень премії.

Найвища зарплата у вересні була у першого заступника секретаря Ради Михайла Коваля – 92,3 тис. гривень, з яких надбавка за інтенсивність праці склала 16 тис. гривень, а премія – 40 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, Данилюк пов'язує своє звільнення з Приватбанком і вважає, що керівник Офісу Президента Андрій Богдан, з яким у нього були "напружені відносини", також повинен подати у відставку.

Тим часом НАЗК знайшло недостовірні дані в декларації Данилюка.

Після відставки Данилюк розвеселився і попросив у соцмережах ідей щодо працевлаштування.

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